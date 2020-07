XETRA-Aktienkurs Nike-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) unter die Lupe.Das Papier des US-Konzerns stehe vor einer stärkeren Korrektur. Die Nike-Aktie habe zwei charttechnische Formationen ausgebildet, die bearishe Signale senden würden.Vor der Coronakrise habe die Nike-Aktie am 22. Januar ein neues Allzeithoch bei 105,62 USD erreichen können. Daraufhin sei der Kurs von Anfang Februar bis Mitte März um 42% eingebrochen und dabei auf ein 52-Wochen-Tief bei 60 USD gefallen. Die Nike-Aktie habe sich jedoch vom Rücksetzer sehr schnell erholt und sei bis auf 1 USD unter das Allzeithoch gestiegen. Dabei habe der Kurs ein Doppeltop ausgebildet und konsolidiere seitdem in Form eines abfallenden Dreiecks. Beide Formationen würden stark auf fallende Kurse hindeuten. Durchbreche der Titel die Unterstützungslinie bei 93,46 USD, an der sich auch die 200-Tage-Linie befinde, sei mit einem Rücksetzer bis mindestens 88 USD zu rechnen. Anleger könnten erst wieder aufatmen, wenn der Kurs das Allzeithoch knacke. Ab dann sei mit einer Wiederaufnahme des Aufwärtstrends zu rechnen.Investierte Anleger sollten nun ihr Stop-Loss auf 92,50 USD nachziehen. Sollte der unterschritten werden, könnten Trader mit einer Short-Position auf fallende Kurse spekulieren, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.07.2020)Börsenplätze Nike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:84,73 EUR -0,83% (17.07.2020, 15:39)