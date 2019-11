Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

82,96 EUR +0,17% (15.11.2019, 08:36)



NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

91,27 USD -0,02% (14.11.2019, 22:00)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie Deutschland:

NKE



NYSE-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (15.11.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktie könnte deutlich zulegen - ChartanalyseDie Nike-Aktie (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung auf, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Im Rahmen dieser Bewegung sei der Wert am 18. April 2019 auf ein Hoch bei 90,00 USD geklettert. Anschließend habe er in einem aufsteigenden Dreieck seitwärts konsolidiert. Aus diesem sei er am 25. September 2019 nach oben ausgebrochen und anschließend auf ein neues Allzeithoch bei 96,87 USD geklettert. Dort hätten Gewinnmitnahmen eingesetzt. Die Aktie sei auf das Dreieck zurückgefallen und habe auch das Gap geschlossen, das sie am 25. September gerissen habe.Die Nike-Aktie könnte in den nächsten Tagen deutlich zulegen. Das erste Ziel sei das Allzeithoch bei 96,87 USD. Später könnte der Wert sogar in Richtung 105,00 bis 106,00 USD ansteigen. Sollte es allerdings zu einem Rückfall auf Tagesschlusskursbasis unter 88,69 USD kommen, würde sich das Chartbild deutlich eintrüben. In diesem Fall müsste mit Abgaben in Richtung 81,00 bis 80,50 USD gerechnet werden. (Analyse vom 15.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Nike-Aktie:83,34 EUR +1,40% (14.11.2019, 17:35)