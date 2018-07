Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

67,58 Euro -1,18% (02.07.2018, 16:15)



NYSE-Euronext-Aktienkurs Nike-Aktie:

78,54 USD -1,43% (29.06.2018, 16:01)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie Deutschland:

NKE



NYSE-Euronext Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (02.07.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Markus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", eignet sich die Aktie des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) in jedes Depot.Die Nike-Aktie sei der Top-Gewinner im Dow Jones im 1. Halbjahr. Am Freitag habe Nike sensationelle Zahlen vorgelegt. Man habe starken Umsatz- und Gewinnzuwachs verbucht. Zudem habe Nike ein Aktienrückkaufprogramm über 15 Mrd. USD bekannt gegeben. Es laufe also bei Nike, denke der Aktienprofi. Nach dem Kurssprung dürfte die Nike-Aktie zwar etwas schwächer gehen, aber der Börsenexperte gehe davon aus, dass man hier mittelfristig weitere Zuwächse sehen werde.Die Nike-Aktie gehört somit in jedes Depot, so Markus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 02.07.2018)Börsenplätze Nike-Aktie:Xetra-Aktienkurs Nike-Aktie:67,24 Euro -1,88% (02.07.2018, 15:50)