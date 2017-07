Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

50,442 EUR -0,68% (06.07.2017, 15:59)



NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

57,52 USD -0,07% (06.07.2017, 15:45)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie Deutschland:

NKE



NYSE Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, NYSE Ticker-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (06.07.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktie: Plötzlich ist das Allzeithoch wieder in Sicht - Aktienanalyse2016 war mit der Nike-Aktie (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, NYSE Ticker-Symbol: NKE) kein Blumentopf zu gewinnen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Nachdem die Papiere des weltweit größten Sportartikelherstellers Ende 2015 nach jahrelangem Steigflug bei gut 68 Dollar ihr Allzeithoch markiert hätten, sei es stetig bergab gegangen. Erst gut ein Jahr später sollte bei 49 Dollar der Boden gefunden sein. Anschließend sei der Titel zwar auf Erholungskurs gegangen, doch ein Engagement habe beinahe einem Nullsummenspiel geglichen. Sei die Nike-Aktie mit rund 51 Dollar ins Jahr 2017 gestartet, habe die Notiz bis vor wenigen Tagen knapp oberhalb dieses Niveaus dahin gedümpelt.Doch nun habe Nike zum Befreiungsschlag ausgeholt: In den drei Monaten bis Ende Mai sei der Überschuss um 19 Prozent auf 1,0 Mrd. Dollar gewachsen. Die Erlöse seien um fünf Prozent auf 8,7 Mrd. Dollar gestiegen. Damit habe der Konzern die Erwartungen der Analysten klar übertroffen. Entsprechend deutlich habe auch die Aktie angezogen: um rund zehn Prozent auf knapp 60 Dollar.Bei Anlegern sei neben den Geschäftszahlen auch gut angekommen, dass der Konzern angekündigt habe, die Weichen für eine Partnerschaft mit Amazon zu stellen. Nachdem sich Nike lange gegen den direkten Vertrieb über den Online-Händler gesträubt habe und dort bislang nur durch Drittanbieter vertreten sei, wolle man testweise einige Produkte selbst verkaufen. Nike suche nach Wegen, seinen Kunden ein besseres Shopping-Erlebnis bei Amazon zu bieten, habe Konzernchef Mark Parker gesagt. Dabei gehe es etwa um eine verbesserte Art der Markenpräsentation.Börsenplätze Nike-Aktie:Xetra-Aktienkurs Nike-Aktie:50,63 EUR -0,78% (06.07.2017, 15:42)