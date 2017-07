Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

49,22 Euro +5,89% (30.06.2017, 14:53)



NYSE-Euronext-Aktienkurs Nike-Aktie:

56,10 USD +5,51% (30.06.2017, 14:55, vorbörslich)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie Deutschland:

NKE



NYSE-Euronext Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires.

(30.06.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von Analyst Michael Binetti von der UBS:Aktienanalyst Michael Binetti, Analyst bei der UBS, bestätigt laut einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktien des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE).Nike Inc. habe mit dem im vierten Geschäftsquartal erzielten Gewinn je Aktie von 0,60 USD die Durchschnittsprognose des Marktes von 0,50 USD klar übertroffen. Die Gewinnqualität gebe aber ein etwas gemischtes Bild ab.Die Analysten der UBS halten es für eine kluge Entscheidung von Nike für 2018 einen Umsatz in Aussicht zu stellen, der unter dem langfristigen Wachstumsziel zurückbleibt. Analyst Michael Binetti erhöht die EPS-Schätzung für 2018 von 2,45 auf 2,49 USD.Die Aktienanalysten der UBS bestätigen in ihrer Nike-Aktienanalyse das "buy"-Rating und heben das Kursziel von 62,00 auf 64,00 USD an.XETRA-Aktienkurs Nike-Aktie:49,35 Euro +5,86% (30.06.2017, 14:35)