Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

50,56 Euro +8,77% (30.06.2017, 17:00)



NYSE-Euronext-Aktienkurs Nike-Aktie:

57,71 USD +8,54% (30.06.2017, 17:00)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie Deutschland:

NKE



NYSE-Euronext Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires.

(30.06.2017/ac/a/n)

Charlotte (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von Analyst Robert Ohmes von BofA Merrill Lynch Research:Robert Ohmes, Aktienanalyst von BofA Merrill Lynch Research, vertritt laut einer aktuellen Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) die Erwartung einer unterdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Analysten von BofA Merrill Lynch Research bezeichnen das Chance/Risiko-Profil der Aktien von Nike Inc. weiterhin als unattraktiv.Das Unternehmen verliere an adidas Marktanteile. Partner im Einzelhandel würden mit einer schwächeren Absatzentwicklung und einer Store-Konsolidierung rechnen. Zudem würden sich die Lagerbestände auf einem erhöhten Niveau befinden. Das Nordamerikageschäft steht nach Ansicht von Analyst Robert Ohmes vor Herausforderungen. Der Ausblick bleibe schwach.In ihrer Nike-Aktienanalyse stufen die Experten von BofA Merrill Lynch Research den Titel unverändert mit "underperform" ein und bestätigen das Kursziel von 42,00 USD.Xetra-Aktienkurs Nike-Aktie:50,47 Euro +8,26% (30.06.2017, 16:46)