Folglich sei in den vergangenen Tagen der Weg frei für eine gute Performance von Risikoanlagen gewese, wobei Aktien Gewinne erzielt hätten und Anleihespreads mit Beginn des neuen Quartals angezogen hätten.



Der US-Dollar hingegen habe sich verbilligt und habe damit einen Teil der Gewinne, die er im März erzielt habe, wieder abgegeben. BlueBay Asset Management sei allerdings weiterhin der Meinung, dass die Erholung der US-Wirtschaft in den nächsten Monaten für einen stärkeren US-Dollar sorgen dürfte. Die Impfkampagnen in Europa arden sich durch Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem AstraZeneca-Vakzin verzögern. Die nächsten Monate dürften vom Warten auf weitere Fortschritte bei den Impfungen und einen Rückgang der Infektionszahlen geprägt sein.



Das Fortkommen der Märkte werde viel von den Inflationszahlen der kommenden Monate abhängen. In der nächsten Woche würden in den USA die Zahlen des Verbraucherpreisindex für März veröffentlicht - die Märkte würden allerdings bereits einen deutlichen Anstieg im Vergleich zum Februar erwarten. Es dürfte deshalb ratsam sein, die Konjunkturdaten aus dem laufenden Quartal abzuwarten, um die Richtung der Inflationsdynamik klarer abschätzen zu können.



Vorerst könnte der Trend zu niedrigerer Volatilität zu einem relativ ruhigen April führen. In Großbritannien könnte das Highlight der nächsten Woche in der Tat darin bestehen, zum ersten Mal seit vier Monaten vor einem Pub sitzen zu dürfen - bei Kälte und Regen (09.04.2021/ac/a/m)





