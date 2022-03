Paris (www.aktiencheck.de) - Zwar gab der Nickelpreis zuletzt wieder nach, mit 101.365 US-Dollar je Tonne war Nickel Anfang dieser Woche aber so teuer wie nie zuvor, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Grund genug für die Londoner Metallbörse (LME), in Reaktion auf die Marktverwerfungen den Handel mit Nickel auszusetzen. Alle physisch abgewickelten Geschäfte, die seit dem Dienstag um null Uhr ausgeführt worden seien, seien storniert worden. Hintergrund seien wohl vor allem mögliche Lieferengpässe infolge des Krieges in der Ukraine und der daraufhin verhängten Sanktionen. Russland sei einer der weltgrößten Exporteure von Nickel, das vor allem bei der Veredelung von Stahlprodukten eine entscheidende Rolle spiele. Aber auch bei der Herstellung von Batterien - etwa für Elektroautos - sei Nickel ein wichtiges Metall. Der jüngste Preisaufschlag habe aber noch eine weitere Dimension: Medienberichten zufolge habe in den letzten Monaten ein chinesischer Tycoon eine Short-Position von rund 100.000 Tonnen in Nickel-Futures aufgebaut. Auch von dieser Seite könnte also noch eine Menge Druck auf den Nickelkurs ausgeübt werden.



Aufhorchen lassen habe Mitte der Woche auch eine Meldung aus Indonesien: Die dortige Regierung habe bekannt gegeben, ihre Produktionskapazitäten in diesem Jahr um bis zu 400.000 Tonnen auszubauen. 2023 solle eine weitere halbe Million Tonnen hinzukommen. Damit könnten Jakarta zufolge sämtliche Angebotsausfälle aus Russland aufgefangen werden. Welche kurzfristigen Auswirkungen diese Meldung auf den Kurs habe, sei aber angesichts der aktuellen Gemengelage schwer einzuschätzen. (Ausgabe vom 11.03.2022) (14.03.2022/ac/a/m)





