Paris (www.aktiencheck.de) - Die Entwicklung des Industriemetalls Nickel ist gemessen am diesjährigen Kursverlauf eine klare Erfolgsgeschichte - trotz der jüngsten Delle, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Am Markt für Industriemetalle insgesamt würden aber auch Gefahren lauern: Die jüngsten Zahlen aus dem Verarbeitenden Gewerbe würden zwar nicht auf eine Vollbremsung der Weltkonjunktur hindeuten, würden aber zeigen, dass es die Wirtschaft zuletzt etwas langsamer habe angehen lassen. Hinzu komme die Lage in China. Der weltgrößte Abnehmer von Industriemetallen habe zuletzt ebenfalls leicht schwächere Zahlen vermeldet. In der Vergangenheit habe Peking mittels Interventionen den Tanker zwar immer wieder auf Kurs gehalten, doch werde dies angesichts noch immer bestehender Überhitzungstendenzen im Finanzsystem immer schwieriger. Nicht zu vergessen sei zudem der schwelende Handelskonflikt zwischen China und den USA. Während der jüngste Kursrückgang bei anderen Industriemetallen deutlichere Spuren hinterlassen habe, sehe die Welt bei Nickel noch vergleichsweise gut aus.



Dies dürfte auch damit zusammenhängen, dass sich spekulativ orientierte Finanzinvestoren zuletzt bei Industriemetallen zurückgezogen hätten, Nickel bislang aber verschont geblieben sei. Da die Netto-Short-Positionen an den wichtigen Terminbörsen zurückgegangen seien, sei davon auszugehen, dass der Abgabedruck seitens Spekulanten schwinde. Beruhige sich auch der Streit zwischen den USA und China, dürften Industriemetalle wieder steigen. Nickel sei aufgrund der jüngsten Relativen Stärke im Vergleich zu beispielsweise Kupfer ein attraktives Anlageziel. (Ausgabe vom 03.08.2018) (06.08.2018/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.