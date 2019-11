Börsenplätze Nexway-Aktie:



Kurzprofil Nexway AG:



Am 3. Dezember 2018 hat die asknet AG einen Kaufvertrag über den Erwerb von 100% der Anteile an der Nexway Group AG, dem 100%igen Eigentümer der Nexway SAS, unterzeichnet. Nexway SAS mit Sitz in Paris - La Défense, Frankreich, ist ein führender E-Commerce-Services-Anbieter von Lösungen zur Monetarisierung digitaler Geschäftsmodelle und zur Anbindung von Unternehmen an den globalen E-Commerce-Markt und ein Wettbewerber der asknet AG. Die Akquisition wurde Ende Januar 2019 abgeschlossen. Die neue asknet-Gruppe wird den globalen digitalen Handel weltweit abwickeln und unterstützen und dabei die Anforderungen globaler Bezahlsysteme und Abonnementmodelle sowie individuelle Kundenbedürfnisse erfüllen.



Darüber hinaus hat die Hauptversammlung am 28. Juni 2019 auch eine Umfirmierung der asknet AG in Nexway AG (ISIN: DE000A2E3707, WKN: A2E370, Ticker-Symbol: A5AB) beschlossen, die in den kommenden Monaten schrittweise umgesetzt wird. (04.11.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





München (www.aktiencheck.de) - Nexway-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nexway AG (ISIN: DE000A2E3707, WKN: A2E370, Ticker-Symbol: A5AB) weiterhin zu kaufen.Während Bruttoumsatz und Rohertrag im ersten Halbjahr 2019 fusionsbedingt deutlich über den vergleichbaren Vorjahreswerten - jedoch weitgehend im Rahmen der Analystenerwartungen - gelegen hätten, sei die Ertragslage der Nexway AG unverändert von Einmalaufwendungen aus der Fusion von asknet mit Nexway sowie durch Restrukturierungsaufwendungen belastet gewesen, was Hasler in diesem Ausmaß nicht vorhergesehen habe. Trotz eines anhaltenden Preiswettbewerbs rechne der Nexway-Vorstand in der zweiten Jahreshälfte 2019e zwar weiterhin mit einer deutlichen Verbesserung der Ertragslage, entgegen den bisherigen Erwartungen werde diese jedoch nicht ausreichen, um das bisher auf Gesamtjahresbasis avisierte leicht positive EBITDA zu erreichen. Dementsprechend sei für das laufende Geschäftsjahr 2019e eine niedrigere Guidance ausgesprochen worden: Bei Umsätzen zwischen EUR 180 und 200 Mio. (bislang: EUR 200+ Mio.) erwarte der Nexway-Vorstand nunmehr ein EBITDA in einer Bandbreite zwischen EUR -2,0 und -2,8 Mio.Durch fortgesetzte Plattforminvestitionen (z.B. in die Erweiterung "Nexway Monetize", über die zukünftig Payment- und E-Commerce-Dienstleistungen angeboten würden) sollte es Nexway nach Einschätzung des Analysten in den kommenden Monaten gelingen, die Beziehungen zu Bestandskunden zu festigen und neue Kunden zu gewinnen. Darüber hinaus werde Nexway Angabe gemäß neue Produkt- und Dienstleistungsangebote platzieren, die vertikale Integration des Angebots erhöhen und den geographischen Footprint erweitern. Da überdies nach Einschätzung des Analysten noch nicht alle Synergien aus der Fusion von asknet mit Nexway gehoben worden seien, halte er an den Langfristparametern seiner Finanzprognose grundsätzlich fest, verschiebe deren Erreichen jedoch zeitlich nach hinten.Nach Berücksichtigung einer deutlich höheren geschäftsspezifischen Risikoprämie errechne der Analyst aus seinem dreistufigen DCF-Entity-Modell ein Kursziel von EUR 21,80 (bislang EUR 39,10) je Aktie (Base Case-Szenario). In einer Monte Carlo-Analyse, in der er alternative Umsatz- und Ertragsszenarien zugrunde gelegt habe, ergebe sich Best-Case- und Worst-Case-Werte des Eigenkapitals von EUR 8,00 bzw. von EUR 41,60 je Aktie. Bezogen auf den freitäglichen Schlusskurs von EUR 12,00 ergebe sich auf Sicht von 24 Monaten ein von Hasler erwartetes Kurspotenzial von 81,7%.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link