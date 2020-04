Börsenplätze Nexway-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Nexway-Aktie:

7,75 EUR +9,93% (17.04.2020, 12:21)



ISIN Nexway-Aktie:

DE000A2E3707



WKN Nexway-Aktie:

A2E370



Ticker-Symbol Nexway-Aktie:

A5AB



Kurzprofil Nexway AG:



Am 3. Dezember 2018 hat die asknet AG einen Kaufvertrag über den Erwerb von 100% der Anteile an der Nexway Group AG, dem 100%igen Eigentümer der Nexway SAS, unterzeichnet. Nexway SAS mit Sitz in Paris - La Défense, Frankreich, ist ein führender E-Commerce-Services-Anbieter von Lösungen zur Monetarisierung digitaler Geschäftsmodelle und zur Anbindung von Unternehmen an den globalen E-Commerce-Markt und ein Wettbewerber der asknet AG. Die Akquisition wurde Ende Januar 2019 abgeschlossen. Die neue asknet-Gruppe wird den globalen digitalen Handel weltweit abwickeln und unterstützen und dabei die Anforderungen globaler Bezahlsysteme und Abonnementmodelle sowie individuelle Kundenbedürfnisse erfüllen.



Darüber hinaus hat die Hauptversammlung am 28. Juni 2019 auch eine Umfirmierung der asknet AG in Nexway AG (ISIN: DE000A2E3707, WKN: A2E370, Ticker-Symbol: A5AB) beschlossen, die in den kommenden Monaten schrittweise umgesetzt wird. (17.04.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





München (www.aktiencheck.de) - Nexway-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nexway AG (ISIN: DE000A2E3707, WKN: A2E370, Ticker-Symbol: A5AB) weiterhin zu kaufen.Nach dem Verkauf der E-Commerce-Service-Aktivitäten in der Schweiz und in Frankreich für einen Betrag von EUR 2,0 Mio. (entsprechend 43,4% der aktuellen Marktkapitalisierung) und dem angekündigten Verkauf der verbleibenden Outsourcing-Aktivitäten werde sich Nexway zukünftig auf das seit jeher profitable Kerngeschäft im Bildungssektor fokussieren. Hier erstelle und betreibe Nexway Software-Beschaffungsportale für Universitäten, Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Universitätskliniken und Unternehmen in Form von zentralen Intranet-Portalen, die berechtigte User in die Lage versetzen würden, Softwareprodukte in Form von Neuerscheinungen und Updates zu meist günstigeren Konditionen als im Stand-Alone-Fall zu erwerben. Hasler gehe davon aus, dass dieser Bereich durch selektive Zukäufe im deutschsprachigen Raum verstärkt und thematisch erweitert werden werde.Als Käufer von 75% der verbleibenden E-Commerce-Services-Aktivitäten solle der Hauptversammlung Ende Mai der derzeitige Mehrheitsaktionär der Gesellschaft, die Facebank-Gruppe, vorgeschlagen werden. Nach deren Fusion mit FuboTV, einer der nach Unternehmensaussagen am schnellsten wachsenden OTT-Content-Streaming-Plattformen in den USA, sollten die von Nexway erbrachten Payment- und Merchant of Record-Dienstleistungen sowohl intern als auch für externe Dritte erbracht werden. Nexway werde dann am bisherigen Kerngeschäft des Unternehmens nur noch in Form einer Minderheitsbeteiligung von 25% beteiligt sein.Weitere Bestandteile des gestern veröffentlichten Maßnahmenpakets seien eine Verlegung des Hauptsitzes der Nexway AG, die zukünftig als Holdinggesellschaft fungieren werde, sowie eine Änderung des Firmennamens, der den neuen Fokus auf Bildungsmärkte widerspiegeln solle. Zu beiden Themen seien jedoch noch keine Details bekannt gegeben worden.Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, bestätigt dementsprechend sein "buy"-Rating für die Aktien der Nexway AG. (Analyse vom 17.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link