"Der Aktionär" wisse um die Problematik. Im simpelsten Fall würden Stoppkurse verhindern, dass Anleger lange Trendphasen verpassen würden, weil sie zu früh aussteigen würden. Abhilfe schaffe jetzt ein neuer, von Deutschlands führendem Anlegermagazin ins Leben gerufene Index: Der Next 20. Der Name sei Programm: Im Index enthalten seien die potenziellen Überflieger von morgen, Aktien, die das Zeug dazu hätten, so lukrativ zu werden wie es Amazon, Tesla oder Alibaba heute seien.



Unter den potenziellen Überfliegern würden sich Aktien wie Okta, Plug Power, Roku und Moderna befinden. Die Auswahl nach Marktkapitalisierung und Trendstärke der Aktien. Das Universum speise sich aus dem NASDAQ-Index, sei auf 20 Werte beschränkt. Angepasst werde der Korb zweimal im Jahr.



Die Jagd nach der nächsten Amazon, der nächsten Tesla ist eröffnet, so die Aktienexperten von "Der Aktionär".



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Traum vieler Anleger: Eine Aktie wie Alibaba (ISIN US01609W1027/ WKN A117ME), Amazon (ISIN US0231351067/ WKN 906866) oder Tesla (ISIN US88160R1014/ WKN A1CX3T) früh kaufen und dann durchhalten. 1.000 Prozent und mehr Gewinn einfahren. Reich werden, so die Aktienexperten von "Der Aktionär".Das Problem dabei: Die meisten Firmen, die heute groß seien, deren Aktien sich im Wert vervielfacht hätten, hätten keinen geradlinigen Verlauf zur Weltspitze genommen. Mitunter sei er holpriger gewesen, als man annehme.Amazon sei heute einer der wertvollsten Konzerne der Welt, bringe 1,6 Billionen US-Dollar auf die Waage, sei unbestrittener Marktführer im E-Commerce, stoße in immer mehr Marktsegmente vor und habe dabei stets den Anspruch eine Führungsrolle einzunehmen. Dabei habe alles mit dem Versand von Büchern begonnen. Und zwischendrin - die Dotcom-Blase habe Maximal-Ausdehnung erreicht - habe sogar die Pleite gedroht. Klar, wer zu Beginn auch nur 1.000 Euro in die Aktie investiert hätte, wäre heute mehrfacher Millionär. Doch das Problem liege hier wie so oft im Konjunktiv.Die Liste der Beispiele für kommetenhafte Anstiege lasse sich beliebig fortsetzen. Ob Monster Beverage, Alibaba oder NVIDIA. Starke Aktien gebe es viele. Sie frühzeitig zu erkennen, zu investieren und dann beim folgenden Auf und Ab dabeizubleiben - das gelinge nur den allerwenigsten.