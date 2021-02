Tradegate-Aktienkurs NextEra Energy-Aktie:

68,61 EUR +1,28% (02.02.2021, 15:22)



NYSE-Aktienkurs NextEra Energy-Aktie:

81,70 USD +1,03% (01.02.2021, 22:10)



ISIN NextEra Energy-Aktie:

US65339F1012



WKN NextEra Energy-Aktie:

A1CZ4H



Ticker-Symbol NextEra Energy-Aktie:

FP3



NYSE Ticker-Symbol NextEra Energy-Aktie:

NEE



Kurzprofil NextEra Energy Inc.:



NextEra Energy (ISIN: US65339F1012, WKN: A1CZ4H, Ticker-Symbol: FP3, NYSE Ticker-Symbol: NEE) gehört zu den führenden US-Unternehmen im Bereich Erneuerbare Energie. Die Gesellschaft ist in 30 US-Bundesstaaten sowie in Kanada vertreten. Zum Unternehmen zählen die Tochtergesellschaften Florida Power & Light Company und NextEra Energy Resources. Ergänzend zu den alternativen Energiequellen bezieht NextEra Energy Strom von acht Atomreaktoren in den US-Staaten Wisconsin, Iowa, New Hampshire und Florida. (02.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NextEra Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Energieversorgers NextEra Energy Inc. (ISIN: US65339F1012, WKN: A1CZ4H, Ticker-Symbol: FP3, NYSE Ticker-Symbol: NEE) unter die Lupe.Der weltgrößte Erzeuger von Solar- und Windkraftenergie habe letzte Woche den Jahresabschluss vorgelegt. Die Ergebnisse seien uneinheitlich gewesen. Die Anleger hätten verunsichert reagiert und die NextEra Energy-Aktie habe zweistellig an Wert verloren. Einige Anhaltspunkte würden jedoch eine rasche Erholung begünstigen."Der Aktionär" habe den Energieversorger in der letzten Oktoberwochen 2020 im Hinblick auf einen möglichen Wahlsieg von Joe Biden auf die Empfehlungsliste gesetzt. Das Wahlergebnis sei bekannt. Mit diesem Rückenwind sei die NextEra Energy-Aktie in nicht einmal drei Monaten auf das Kursziel bei 87 Euro geklettert. Am drauffolgenden Tag sei die Stimmung schlagartig mit dem uneinheitlichen Jahresbericht umgeschlagen: Gewinnzuwachs 10,5%, Umsatzrückgang 6,3%. Die verunsicherten Investoren hätten Gewinne mitgenommen und das Papier habe innerhalb von zwei Handelstagen 10% an Wert verloren.Der übergeordnete Aufwärtstrend sei dennoch intakt. Am letzten Donnerstag habe die Stimmung erneut gedreht und die Aktie habe in den ersten Handelsstunden fast 5% an Wert gewonnen. Zum Tagesschluss sei ein Plus von 2,9% gestanden. Der MACD-Indikator signalisiere zusätzlich ein Ende der Schwäche. Der sensiblere GD12 überhole den langsameren GD26: ein technisches Kaufsignal. Die Anzeichen würden verdichten sich, dass die Trendwende gestartet sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze NextEra Energy-Aktie: