ISIN Nexi-Aktie:

IT0005366767



WKN Nexi-Aktie:

A2PF9H



Ticker-Symbol Nexi-Aktie:

N0XA



Kurzprofil Nexi:



Nexi S.p.A. (ISIN: IT0005366767, WKN: A2PF9H, Ticker-Symbol: N0XA) ist auf die Entwicklung elektronischer Zahlungslösungen und -dienstleistungen für Banken, Finanzinstitute, Versicherungsgesellschaften, Händler, Unternehmen und öffentliche Verwaltungen spezialisiert. Die Nettoumsätze nach Tätigkeit schlüsseln sich wie folgt auf:



- entwicklung von Zahlungslösungen und Dienstleistungen für Händler (48,7%): einschließlich Lösungen und Dienstleistungen für die Akzeptanz von Zahlungskarten. Ende 2019 bediente die Gruppe etwa 900.000 Händler;



- online-Karten- und Zahlungskartenmanagement (39,4%): Verwaltung von etwa 41 Millionen Zahlungskarten im Namen von fast 30 Millionen Karteninhabern;



- entwicklung digitaler Banklösungen und -dienste (11,9%): Verwaltung von 13.400 Geldautomaten und etwa 469.000 Terminals und Plattformen für elektronische Transaktionen, Geldüberweisungen und Rechnungsstellung. (16.11.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nexi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nexi S.p.A. (ISIN: IT0005366767, WKN: A2PF9H, Ticker-Symbol: N0XA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der italienische Zahlungsabwickler Nexi treibe seine Wachstumsambitionen in Europa voran und schnappe sich den dänischen Rivalen Nets. Zwar grassiere in der Payment-Branche schon länger das Übernahmefieber, Nexi sei dabei aber besonders aktiv: Für die Italiener sei es der zweite Milliarden-Deal innerhalb von sechs Wochen.Nexi und Nets hätten sich am Wochenende auf einen Zusammenschluss geeinigt. Einschließlich Schulden in Höhe von 1,8 Milliarden Euro werde dänische Payment-Spezialist dabei mit 7,8 Milliarden Dollar bewertet. Der Deal solle durch einen Aktientausch finanziert werden: Die Eigentümer von Nets würden dabei 406,6 Millionen neue Nexi-Aktien erhalten.Nach Angaben von Nexi entstehe durch den Zusammenschluss ein europäisches Branchenschwergewicht, das es im laufenden Jahr pro forma auf Umsätze von 2,9 Milliarden Euro und einen operativen Gewinn von 1,5 Milliarden Euro bringen würde. Darin enthalten sei auch Synergiepotenzial in Höhe von rund 170 Millionen Euro jährlich.Im Jahr 2017 sei Nets für rund 5,3 Milliarden Dollar vom US-Finanzinvestor Hellman & Friedman übernommen worden. Seitdem sei das Portfolio der Dänen durch weitere Zukäufe gestärkt und ausgebaut worden. Die Private-Equity-Gesellschaft halte nach dem Zusammenschluss rund 39 Prozent am fusionierten Unternehmen und werde im Rahmen einer 24-monatigen Lock-up-Frist keine Anteile veräußern.Habe die Nexi-Aktie auf den SIA-Deal mit einem Kurssprung von bis zu acht Prozent reagiert, gehe es nach der jüngsten Ankündigung "nur" um moderate zwei Prozent aufwärts. Grundsätzlich stimme die Richtung im Chart aber wieder und das bisherige Allzeithoch bei 18,06 Euro sei wieder in Reichweite.Investierte Anleger bleiben dabei, mutige Neueinsteiger können weiterhin einen Fuß in die Tür stellen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link