Newmont Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) ist einer der größten Goldproduzenten der Welt. Die Haupttätigkeit des Unternehmens besteht in der Förderung von Gold aus Minen in den USA, Peru, Australien sowie von Kupfer und Gold in Indonesien. Zusätzlich betreibt Newmont verschiedene regional verstreute kleinere Silberminen. Anfang 2019 wurde die Übernahme von Goldcorp bekannt gegeben. (19.05.2021/ac/a/n)



Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Newmont Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) charttechnich unter die Lupe."Flagge zum Zweiten!" hätten sie Mitte April in Bezug auf die Newmont-Aktie getitelt. Auch das zweite Konsolidierungsmuster dieser Art habe seine Wirkung auf den Goldminentitel nicht verfehlt. Im Gegenteil: Mit 74,77 USD stehe inzwischen sogar ein neues Allzeithoch zu Buche. Der Vorstoß in "uncharted territory" lege logischerweise auch den charttechnischen Deckel in Form der Hochs von 2011 und 2020 bei 70,66/72,22 USD zu den Akten, was für ein weiteres Ausrufezeichen sorge. Aus der abgeschlossenen Flaggenkonsolidierung ergebe sich ein kalkulatorisches Mindestkursziel von rund 82 USD, sodass das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht sein dürfte. Zusätzlicher Rückenwind komme gegenwärtig vom MACD. Dem Kaufsignal des Trendfolgers im Wochenbereich folge derzeit ein positives Schnittmuster auf Monatsbasis. Aber auch unter Risikogesichtspunkten besitze eine Ausbruchssituation, wie sie Anleger derzeit bei der Newmont-Aktie vorfinden würden, einen besonderen Charme. Um die Gefahr eines "false breaks" gar nicht erst aufkommen zu lassen, gelte es das Hoch vom Mai 2020 bei 69,13 USD in Zukunft nicht mehr zu unterstreiten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 19.05.2021)