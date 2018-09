Tradegate-Aktienkurs Newmont Mining-Aktie:

26,91 Euro -0,33% (20.09.2018, 08:11)



Xetra-Aktienkurs Newmont Mining-Aktie:

27,01 Euro (19.09.2018)



NYSE-Aktienkurs Newmont Mining-Aktie:

USD 31,52 +2,17% (19.09.2018)



ISIN Newmont Mining-Aktie:

US6516391066



WKN Newmont Mining-Aktie:

853823



Ticker-Symbol Newmont Mining-Aktie Deutschland:

NMM



NYSE-Ticker-Symbol Newmont Mining-Aktie:

NEM



Kurzprofil Newmont Mining Corp.:



Newmont Mining Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) ist einer der größten Goldproduzent der Welt. Die Haupttätigkeit des Unternehmens besteht in der Förderung von Gold aus Minen in den USA, Peru, Australien sowie von Kupfer und Gold in Indonesien. Zusätzlich betreibt Newmont verschiedene regional verstreute kleinere Silberminen. (20.09.2018/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Newmont Mining: Ausverkauf vorerst beendet? ChartanalyseDie Aktien von Newmont Mining (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) starteten ab Januar 2016 zu einer umfassenden Kurserholung, welche leicht über die Hürde bei 42,80 USD führte, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Der Anstieg sei bereits ab August 2016 wieder korrigiert worden, was in einer ersten Abwärtswelle bis zur 30,19 USD-Marke geführt habe. Darüber habe sich Newmont Mining stabilisieren und moderater nach oben bewegen können. Im Januar 2018 und im April 2018 seien die Notierungen knapp unterhalb der bei 42,80 USD liegenden Hürde gescheitert. Somit sei oberhalb der 35,98 USD-Marke ein Doppelhoch ausgebildet worden, welches nach einer zunächst moderaten Abwärtsbewegung ab August 2018 nach unten aufgelöst worden sei. Die Notierungen seien daraufhin steil abgerutscht und in den vergangenen Wochen bis zur 29,16 USD-Marke zurückgefallen. Der dabei erfolgte Bruch der Unterstützung bei 30,19 USD habe sich aber zunächst als Übertreibung da gestellt, sodass an den Vortagen eine Kurserholung gelungen sei.Ausblick: Nach dem massiven Ausverkauf der Vorwochen sei die Chance einer größeren Erholung durchaus gegeben.Die Long-Szenarien: Spielraum biete sich zunächst bis zu einer untergeordneten Hürde bei 32,52 USD, bevor dort nochmals ein Rücklauf möglich wäre. Gelinge unterhalb dieser Hürde eine kleine Bodenbildung, könnten im Anschluss 34,20 USD sowie mittelfristig auch 35,98 USD nochmals erreichbar werden. Der 35,98 USD-Marke nähere sich jedoch der flache mittelfristige Abwärtstrend, sodass in diesem Kursbereich das Doppelhoch der Vormonate auch bestätigt werden könnte. Sollten 35,98 USD jedoch zurückerobert werden, dürfte sich mittelfristig Spielraum für eine größere Aufwärtswelle bis zur 42,04 USD-Marke öffnen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Newmont Mining-Aktie: