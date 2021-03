TSE-Aktienkurs Newmont Goldcorp-Aktie:

72,54 CAD +0,08% (10.03.2021, 15:38)



NYSE-Aktienkurs Newmont Goldcorp-Aktie:

57,37 USD +0,21% (10.03.2021, 15:39)



ISIN Newmont Goldcorp-Aktie:

US6516391066



WKN Newmont Goldcorp-Aktie:

853823



Ticker-Symbol Newmont Goldcorp-Aktie Deutschland:

NMM



NYSE-Ticker-Symbol Newmont Goldcorp-Aktie:

NEM



Kurzprofil Newmont Goldcorp Corp.:



Newmont Goldcorp Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) ist einer der größten Goldproduzenten der Welt. Die Haupttätigkeit des Unternehmens besteht in der Förderung von Gold aus Minen in den USA, Peru, Australien sowie von Kupfer und Gold in Indonesien. Zusätzlich betreibt Newmont verschiedene regional verstreute kleinere Silberminen. Anfang 2019 wurde die Übernahme von Goldcorp bekannt gegeben. (10.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Newmont Goldcorp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Newmont Goldcorp Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) unter die Lupe.Kaum seien die Renditen gestern gefallen, habe der Goldpreis und die Goldminenaktien aufatmen können. Das gelbe Edelmetall habe im Tagesverkauf die runde Marke von 1.700 USD zurückerobern können. Auch die Goldminen hätten durch die Bank zugelegt. Hinzu komme von anderer Seite Leben in die Branche. Nachdem es lange Zeit relativ ruhig gewesen sei in Sachen Übernahmen, waget sich ausgerechnet die Nummer 1 der Branche, Newmont, aus der Deckung.Newmont habe heute bekanntgegeben, GT Gold übernehmen zu wollen. Das Ganze lasse sich Newmont 311 Mio. USD (393 Mio. Kanadische Dollar) kosten. Newmont sei bereits mit knapp 15% an GT Gold beteiligt gewesen. Der Aufpreis auf den volumengewichteten 20-Tage-Schnitt belaufe sich auf 38%. Das Angebot liege bei 3,25 CAD (Kanadische Dollar) je Aktie. Das Hauptprojekt von GT Gold sei das Tatogga Gold/Kuper-Projekt in British Columbia.Grundsätzlich sei es an der Zeit, dass sich etwas tue in Sachen Übernahmen im Goldsektor. Die großen Produzenten wie Newmont und Barrick Gold seien in den vergangenen Monaten auffallend passiv gewesen. Sicher, die Reisebeschränkungen im Zusammenhang mit Corona würden die Prüfung potenzieller Übernahmeziele nicht gerade einfach machen. Das dürfte ein Grund sein, weshalb die Übernahme in Nordamerika stattfinde. Positiv für Anleger sicherlich auch: Der Deal werde komplett in Cash abgewickelt. Damit komme es zu keiner Verwässerung der bestehenden Newmont-Aktionäre und der Konzern zeige gleichzeitig, welche Möglichkeiten es mittlerweile gebe, da sich die bilanzielle Situation nicht zuletzt im vergangenen Jahr deutlich verbessert habe. Auch wichtig: Schulden müsse Newmont wegen einer solchen Übernahme keine machen. Aus Sicht der Anleger wäre es sicher wünschenswert, wenn das Übernahmekarussell nun tatsächlich Fahrt aufnehmen würde. Die deutlich niedrigeren Preise im Vergleich noch zu vor sechs Monaten sollten es möglich machen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.03.2021Börsenplätze Newmont Goldcorp-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Newmont Goldcorp-Aktie:48,78 Euro +1,41% (10.03.2021, 15:29)