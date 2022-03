TSE-Aktienkurs Newmont-Aktie:

Kurzprofil Newmont Corp.:



Newmont Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) ist einer der größten Goldproduzenten der Welt. Die Haupttätigkeit des Unternehmens besteht in der Förderung von Gold aus Minen in den USA, Peru, Australien sowie von Kupfer und Gold in Indonesien. Zusätzlich betreibt Newmont verschiedene regional verstreute kleinere Silberminen. Anfang 2019 wurde die Übernahme von Goldcorp bekannt gegeben. (07.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Newmont-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Goldproduzenten Newmont Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) als einen Trading-Tipp der Woche unter die Lupe.Der Krieg in der Ukraine lasse die Anleger in Gold flüchten. Die Feinunze stehe aktuell bei knapp 2.000 USD. Es fehle nicht mehr viel zum Allzeithoch aus dem Jahr 2020. Positiv würden sich auch die Goldaktien entwickeln. Allen voran der weltgrößte Goldproduzent Newmont. Wenn die Aktie über das Hoch aus dem Jahr 2021 hinausgehe, sei Platz in den Bereich von 82 USD, wo das Allzeithoch liege. Es ist vorstellbar, dass dieses Hoch auch überwunden wird, so Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur Newmont-Aktie. (Analyse vom 07.03.2022)Die vollständige Analyse von Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Newmont-Aktie:70,48 EUR +3,74% (07.03.2022, 12:54)