Kurzprofil Newcrest Mining Ltd.:



Newcrest Mining Ltd. (ISIN: AU000000NCM7, WKN: 873365, Ticker-Symbol: NMA, ASX-Symbol: NCM) ist ein Goldminenunternehmen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit Exploration, Minenerschließung, Minenbetrieben und dem Verkauf von Gold und Gold / Kupferkonzentrat. Newcrest Mining besitzt und betreibt ein Portfolio von Minen und eine Pipeline von Brownfield- und Greenfield-Explorationsprojekten. Zu den operativen Segmenten gehören Cadia, Australien; Telfer, Australien; Lihir, Papua-Neuguinea; Gosowong, Indonesien; Hidden Valley JV, Papua-Neuguinea; Bonikro, Cote d'Ivoire und Exploration und sonstige Aktivitäten. (10.11.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Newcrest Mining-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie von Newcrest Mining Ltd. (ISIN: AU000000NCM7, WKN: 873365, Ticker-Symbol: NMA, ASX-Symbol: NCM unter die Lupe.Der australische Goldproduzent schlage erneut zu. Newcrest habe Pretium Resources aus Kanada übernommen. Sollte das kanadische Explorations- und Entwicklungsunternehmen seine Produktionszahlen halten, dann werde sich der Zukauf für die Australier als relativ günstig herausstellen. Der Zukauf werde teils in bar und in Aktien bezahlt. Das sei wohl auch der Grund, warum die Newcrest Mining-Aktie auf die Übernahme kaum reagiert habe, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 10.11.2021)