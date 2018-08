Stuttgart-Aktienkurs New Gold-Aktie:

Kurzprofil New Gold Inc.:



New Gold Inc. (ISIN: CA6445351068, WKN: A0ERPH, Ticker-Symbol: 32N, TSE-Symbol: NGD) ist im Bereich Goldminen und angrenzenden Aktivitäten tätig. Zu den operativen Minen gehören die Goldmine Mesquite in den USA, die Gold/Silber-Mine Cerro San Pedro in Mexiko und die Gold/Kupfer-Mine Peak in Australien. Entwicklungs- und Explorationsprojekte von New Gold befinden sich in Kanada (New Afton und Blackwater) sowie in Chile (El Morro). Das Hauptquartier befindet sich in Vancouver, Kanada. (21.08.2018/ac/a/a)



Vancouver (www.aktiencheck.de) - New Gold-Aktienanalyse von Analyst Rahul Paul von Canaccord Genuity:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Rahul Paul vom Investmenthaus Canaccord Genuity die Aktien des kanadischen Goldproduzenten New Gold Inc. (ISIN: CA6445351068, WKN: A0ERPH, Ticker-Symbol: 32N, TSE-Symbol: NGD) nunmehr zu halten.Nach der starken Underperformance des Aktienkurses sehen die Analysten von Canaccord Genuity das Chance/Risiko-Profil von New Gold Inc. als verbessert an, was insbesondere für langfristig orientierte Anleger gelte.Das jüngste Update für Rainy River habe sehr hohe Kosten verdeutlicht (vor allem in den nächsten zwei bis drei Jahren) und nur ein begrenztes Free Cash flow-Potenzial. Dadurch sei die Attraktivität der Investmentstory erheblich gesunken.Falls es aber keine weiteren Rückschläge gebe, sei eine Liquiditätskrise angesichts der bestehenden Schuldtitel-Fälligkeiten nicht zu befürchten. Auf kurze bis mittlere Sicht repräsentiert New Gold nach Ansicht des Analysten Rahul Paul kein attraktives Übernahmeziel.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze New Gold-Aktie: