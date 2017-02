Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Chinas Industrie legt nach einer Belebung zum Ende vergangenen Jahres im Januar einen ruhigeren Gang ein, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dies signalisiere das jetzt vorgelegte Ergebnis der monatlichen Lagebeurteilung durch Einkaufsmanager im Verarbeitenden Gewerbe. Der China Caixin Manufacturing PMI sei nach 51,9 Punkten im Dezember nun auf 51,0 Zähler zurückgegangen. Der Grund dafür sei offenbar eine weniger starke Inlandsnachfrage, wie der abgeschwächte Teilindex zur Auftragsentwicklung zeige. Bemerkenswert sei indes der Anstieg der Auslandsorders auf satte 52,9 Punkte, dem höchsten Stand seit 28 Monaten. Verursacht würden aber beide Entwicklungen vermutlich durch das in diesem Jahr komplett im Januar stattgefundene chinesische Neujahrsfest. Im Inland hätten die Aktivitäten deshalb im Monatsverlauf sukzessive abgenommen, während Exporteure im Vorfeld der Feierlichkeiten ihre Lager geräumt hätten.



Die jüngsten PMI-Daten würden weiter oberhalb der durchschnittlichen Vorjahreswerte bleiben, was für eine Fortsetzung der gesamtwirtschaftlichen Erholung spreche. In welchem aktuellen Zustand sich Chinas Ökonomie jedoch tatsächlich befinde, werde sich vermutlich erst in den März-Daten verlässlich zeigen, wenn die Effekte rund um das chinesische Neujahrsfest fehlen würden. Zusätzliche Unsicherheiten würden derzeit vor allem durch einen wachsenden Protektionismus in den USA und der Beeinträchtigung der Handels mit der Volksrepublik drohen. (03.02.2017/ac/a/m)







