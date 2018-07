Zudem finde sich auf der Seite ein kryptografisches Rätsel, das zum Titel des Buches führen solle. Die Lösung "Honne and Tatemae" beinhalte zwei japanische Wörter. Während mit "Honne" die tatsächlichen Wünsche und Gefühle einer Person bezeichnet würden, umschreibe "Tatemae" das an den gesellschaftlichen Erwartungen orientierte Verhalten in der Öffentlichkeit.



Auch wenn der Großteil der Informationen aus dem Auszug zum Allgemeinwissen zählen würden und es keinen unumstößlichen Beweis dafür gebe, dass der Autor tatsächlich Satoshi selbst sei, handle es sich bei dem PDF um eine spannende Lektüre.



Wenn es sich tatsächlich um Satoshi Nakamoto handeln sollte und sich dieser dazu entschlossen haben sollte, der Welt seine Identität zu offenbaren, wäre es ein Einfaches für ihn, das zu tun. Denn jüngste Schätzungen hätten ergeben, dass sich beinahe eine Million Bitcoins unter Satoshis Kontrolle befinden sollten. Sollten diese Coins bewegt werden, könnte das leicht als Nachweis dessen Eigentümerschaft ("Proof of Ownership") dienen. (02.07.2018/ac/a/m)





Das wohl größte ungelöste Rätsel in der Welt der Kryptowährungen ist die Identität des Bitcoin-Erfinders, so Mati Greenspan, Senior Market Analyst bei der Social-Trading-Plattform eToro.Auf einer neuen Website sei am vergangenen Wochenende ein 21-seitiges Paper mit dem Titel "Duality" aufgetaucht. Dabei handle es sich offenbar um einen Auszug aus einem bald erscheinenden Buch - angeblich geschrieben von niemand Geringerem als dem Erfinder von Bitcoin, der seit jeher unter dem Pseudonym "Satoshi Nakamoto" bekannt sei.