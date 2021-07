Sondersteuer auf Automatenspiele

Nachteile im Wettbewerb für deutsche Casinos?

Steuer wird auch an Nutzer weitergegeben

Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Als Anfang 2020 bekannt wurde, dass Deutschland Online Casinos erlauben würde, war der Jubel in der Branche groß. Natürlich wünschten sich die Anbieter die eine oder andere Änderung am neuen Gesetz in ihrem Sinne. Aber die Möglichkeit, endlich unter Rechtssicherheit auf dem deutschen Markt zu operieren, überwog. Diese Freude erhielt allerdings vor kurzem einen Dämpfer. Wie erwartet möchte die Bundesregierung die neue Lage nutzen, um Steuereinnahmen zu generieren. Als Schock kam allerdings die Höhe der geplanten Abgabe. Sie liegt deutlich über den Vergleichswerten in anderen Ländern – und zwingt die Anbieter daher zu Anpassungen. Auch die Rentabilität der Casinos dürfte leiden.Bis die Länder sich auf einen Kompromiss zur Regulierung des Glücksspiels einigen konnten, dauerte es mehrere Jahre. Der Endfassung des neuen Staatsvertrags waren endlose Diskussionen und Meinungsverschiedenheiten vorangegangen. Deutlich schneller ging es im Bundesrat zu, als die Regeln für eine Besteuerung beschlossen wurden. Zwar wurde ein wenig über die Höhe der geplanten Abgabe diskutiert. Letztendlich dauerte es aber nur wenige Monate, bis eine Einigung erzielt wurde. Auf Automatenspiele wird zukünftig eine eigene Steuer in Höhe von 5,3% erhoben. Wohlgemerkt bezieht sich dieser Wert nicht auf den Gewinn, der nach wie vor steuerfrei bleibt. Vielmehr geht es dabei um den Einsatz. Die Abgabe wird also bei jeder einzelnen Spielrunde aufs Neue abgezogen. Ursprünglich war sogar ein Steuersatz von 8% geplant. Nach Protesten der Branche hatten die Länder etwas eingelenkt. Trotzdem wird diese Steuer erhebliche Auswirkungen auf das Spielangebot haben. Denn viele der bisherigen Geschäftspraktiken werden sich dann nicht mehr rentieren.Ein wichtiger Grund für die Beliebtheit von Online Casinos waren bislang die attraktiven Auszahlungsquoten für Spieler. Weil die Anbieter im Internet deutlich geringere Kosten haben, sind sie in der Lage, einen großen Teil der Einsätze wieder in der Form von Gewinnen auszuzahlen. Das äußert sich unter anderem in lukrativen Bonus-Angeboten wie Freispielen oder Einzahlungs-Bonussen. Diese ermöglichen es, auch mit einem geringen Guthaben lange Zeit zu spielen. Wenn ein Online Casino Deutschland als Markt gewinnen will, muss es sich großzügig zeigen. Wie lange das noch möglich sein wird, ist nach der Einführung der neuen Steuer fraglich. Deutsche Casinos haben keine Wahl, als diese neuen Kosten irgendwie wieder gutzumachen. In jedem Fall werden sie die Ausschüttungsquoten ihrer Automaten reduzieren müssen. Aber auch bei den Bonusprogrammen könnte es bald Abstriche geben. Weil die Steuern in anderen EU-Ländern wie Malta deutlich niedriger sind, bedeutet das für deutsche Casinos einen erheblichen Nachteil im Wettbewerb. Sie stehen sowohl gegenüber ausländischen Anbietern als auch gegenüber den stationären Spielhallen schlechter da.Schon jetzt ist klar, dass ein Teil der Steuer an die Nutzer der Online Casinos weitergegeben wird. Eine solche Anpassung ist bei Spielen mit einer Auszahlungsquote von mehr als 95 % zwingend nötig, da der Anbieter ansonsten bei jeder Runde Verluste macht. Aber auch bei Spielen mit einer niedrigeren Quote ist damit zu rechnen, dass früher oder später Anpassungen zulasten der Spieler gemacht werden müssen. So ein Vorgehen findet sich auch in anderen Wirtschaftszweigen immer wieder nach der Einführung von Sondersteuern. Trotzdem werden auch die Casinos einen Teil der zusätzlichen Kosten tragen müssen, was sich in geringeren Gewinnen äußern wird. Tatsächlich bemängeln einige Kritiker, dass der deutsche Staat zukünftig besser am Geld der Spieler verdienen wird als die Betreiber selbst. Im schlimmsten Fall ist sogar denkbar, dass sich einige Anbieter ganz vom deutschen Markt zurückziehen, auch wenn bislang keine derartigen Pläne bekannt sind. Noch ist es zu früh, um die langfristigen Auswirkungen der neuen Steuer zu beurteilen, zumal sie erst seit einigen Wochen in Kraft ist. Sie hat aber durchaus das Potential, die Verhältnisse in der Branche nachhaltig zu beeinflussen. (28.07.2021/ac/a/m)