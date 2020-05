Der bisherige Stand

Unsichere Zeiten

Der Markt lässt sich nicht aufhalten

Der anstehende neue Glücksspiels-Staatsvertrag in Deutschland soll ja bekanntlich 2021 aktiv werden. Es ist müßig zu erwähnen, dass bis dato aber noch jede Menge Feinheiten aus der Welt geschaffen werden müssen. Denn der Vertrag in der jetzigen Form und Fassung ist noch lange nicht unterschriftsreif. Und dennoch: zügig bewegt sich der Markt mit Bezug auf virtuelle Veränderungen. Denn diese werden innerhalb der kommenden zwölf Monate in Deutschland geschehen. Auch wenn noch nicht feststeht, wie groß und umfassend der neue Vertrag sein wird: die ersten Veränderungen sind schon jetzt bemerkbar.Deutschland ist, was den virtuellen Glücksspiel betrifft immer noch so etwas wie ein 3.Welt Land. Lange hat man sich hier gegen den Einfluss der virtuellen Unterhaltungsbranche gewehrt, wohl auch um die heimische Wirtschaft zu stärken. Im Zuge der neuen Verträge wird es aber zu einigen Veränderungen am Markt kommen. Denn dann können immer mehr Online Anbieter eine Lizenz beantragen, um in Deutschland aktiv zu werden. Nicht nur für die eigentlichen Anbieter kommen hier spannende Zeiten auf. Denn die ganze Branche macht sich momentan darauf gefasst, spätestens in einem Jahr auch in Deutschland aktiv zu werden. Und man geht davon aus, dass Deutschland aufgrund seiner Größe und seiner Rolle innerhalb Europas eine tragende Rolle in der Branche einnehmen wird.Zwar ist es momentan relativ unsicher auf dem Markt, was viele Expansionen und Erweiterungen betrifft. Das ist nachvollziehbar, man sollte allerdings nicht die langfristige Strategie aus dem Blick verlieren. Denn besonders Affiliate Partner der großen internationalen Online Casinos sehen in der Expansion nach Deutschland enorme Wachstumspotenziale. Die großen Protagonisten der Igaming-Szene, wie Catena Media, XLMedia oder auch Raketech, werden alles daran setzen, die ersten Trends bezüglich dieser Erweiterung mitzunehmen. Man kann Deutschland daher zurecht als aufkommenden Markt der Branche bezeichnen. Wie weit ist in diesen unsicheren Zeiten noch der Fall sein wird, sei mal dahingestellt. Allerdings sprechen die Zahlen auch jetzt für sich.Ganz gleich, wie die aktuelle Weltlage auch zu sein scheint: wie wird hell Unterhaltungsbranche ist stärker denn je und steht für enorme Wachstumsraten. Ein Blick auf neue Online Casinos verrät, dass 2020 schon jetzt eines der erfolgreichsten Jahre der Branche sein kann, auch weil viele Menschen aktuell eine Menge Zeit mit Spielen verbringen. Man kann also feststellen, dass sich der Markt in Position bringt für all das, was man im Sommer 2021 erwarten kann. Unsichere Zeiten bringen häufig Gewinner und Verlierer, besonders aber die virtuelle Unterhaltungsbranche wird hierbei als Gewinner hervorkommen. Der neue Spielevertrag in Deutschland kann auch so etwas wie eine Signalwirkung für den Rest der Union in Europa sein; denn virtuelles Spielen ist keine Eintagsfliege mehr. Hier stecken immer mehr Unternehmen mit drin, die ein weltweites Netz umfassen. Daher ist die Zeit vielleicht jetzt genau reif, selber diese Szene mal auszutesten. Entweder als Investor oder einfach als Spieler. Denn beide Aspekte haben immer ihre Vorteile. Mit den neuen Spielern am Horizont wird das Jahr 2021 in Deutschland sicherlich sehr spannend und lehrreich.