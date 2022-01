Fundamental betrachtet, seien die US-Anleihenrenditen am Mittwoch kräftig angestiegen, nachdem die veröffentlichten FED-Protokolle auf eine stärker als erwartete monetäre Straffung hingedeutet hätten. Solange der Markt diese etwas überraschende Entwicklung noch einordnen müsse, sei von einer höheren Volatilität - insbesondere in hoch bewerteten Sektoren - auszugehen. Zudem werde in dieser Woche die Berichtssaison für das vierte Quartal 2021 von den US-Finanzinstituten eröffnet.



Der Dow Jones habe in der vergangenen Woche leicht um 0,3% konsolidiert. Er habe bei 36.232 Punkten geschlossen. Er habe sich damit deutlich stabiler als die anderen Standardindices Nasdaq Composite (-4,5%), S&P 500 (-1,9%) und Russell 2000 (-2,9%) gehalten, die von einer Schwäche von Technologie-Titeln bzw. Wachstumswerten betroffen gewesen seien. Diese hätten unter einer Versteilung der Zinskurve gelitten. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe habe 1,8% erreicht und zu einer Sektorrotation hin zu Value geführt. Finanzwerte (+5,4%) aber auch Energie (+10,6%) hätten hiervon profitieren können. Die Futures-Märkte würden inzwischen von einer über 75%-Wahrscheinlichkeit einer ersten Zinserhöhung im März ausgehen.



Der Dow Jones habe zwar Mitte der letzten Woche ein neues Allzeithoch erreichen können, intraday habe er 36.955 Punkte erreicht, eine kurzfristig überhitzte Indikatorenlage habe jedoch die Aufwärtsbewegung gebremst. Etwas mehr Abwärtspotenzial scheine möglich, es könnte jetzt auf der Unterseite zu einer Schließung des Gaps vom 27.12.2021 bei 35.792 Punkten kommen, wenig tiefer laufe als zusätzliche Unterstützung die 38-Tage-Linie (aktuell bei 35.736 Punkte). Das worst case Szenario der Analysten wäre ein Test des Verlaufshochs von Mitte August 2021 bei 35.629 Punkten.



Die Analysten würden jedoch nicht davon ausgehen, dass der Dow Jones diese Woche so schwach agieren werde. Vielmehr würden sie erwarten, dass die Erholung, die kurz vor Weihnachten begonnen habe, noch Luft nach oben habe, da die kurzfristig überhitzten Indikatoren bereits deutlich abgebaut worden seien und das Abwärtsmomentum begonnen habe sich abzuschwächen. Insofern sollten aus Sicht der Analysten in dieser Woche die Chancen für steigende Kurse überwiegen. Die Analysten würden einen erneuten Anlauf in Richtung Allzeithoch für wahrscheinlicher als eine Fortsetzung der Kursschwäche halten.



Der Bund-Future notiere aktuell bei 169,79%-Punkten. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe habe in der vergangenen Woche so stark zugelegt wie zuletzt im Juni 2020. Die in den letzten Wochen stark gesuchten Anleihen aus Griechenland und Italien hätten zuletzt am stärksten unter Verkaufsdruck mit Renditeanstiegen um 13 bzw. 4 BP gestanden. Mit Unterschreiten aller Unterstützungen sei der Bund-Future nicht mehr weit vom Kontrakttief aus dem Oktober bei 169,34%-Punkten entfernt. Die Analysten würden schnell einen weiteren Anstieg der Renditen bei den Bundesanleihen in den positiven Bereich erwarten, zumal von EZB-Seite mittlerweile eingeräumt werde, dass der Inflationsanstieg sich wohl länger halten könnte, als bislang von offizieller Seite postuliert worden sei.



Die Gemengelage aus Corona und Inflation sorge für neue Sorgen an den Kapitalmärkten. Mittlerweile gehe Goldman Sachs von vier Leitzinsanhebungen der FED aus. Und mit Blick auf die Weltwirtschaft würden sich die Zeichen mehren, dass man sich wohl eher auf eine Abschwächung der Konjunktur einstellen müsse. Aus China würden schlechte Nachrichten zum Konsum kommen. Bereits die Delta-Variante habe für starke Einbußen gesorgt, die durch die Omikron-Variante noch schlimmer ausfallen könnten. Aus technischer Sicht sei die negative Divergenz zwischen dem Jahresauftakt beim S&P 500 und dem DAX von Interesse. Seit Ende der 1980er-Jahre sei diese Divergenz siebenmal aufgetreten. In 6 von 7 Fällen seien auf das Gesamtjahr gesehen negative Kurse gefolgt. (10.01.2022/ac/a/m)







Augsburg (www.aktiencheck.de) - Nach dem fulminanten Jahresschlussspurt setzte der DAX in der ersten Handelswoche des neuen Jahres seinen Aufwärtstrend zunächst fort, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Mit 16.285 Punkten habe der DAX in der Nähe des bisherigen Allzeithoch notiert. Spätestens mit Bekanntgabe der neuen Inflationszahlen für den Euroraum sowie Deutschland sei die Kauflaune zumindest kurzzeitig verflogen. In Deutschland sei die Inflation im Dezember auf 5,3% und damit auf den höchsten Stand seit 1983 gestiegen. Viele Anleger würden nun fürchten, dass nicht nur die US-Notenbank ihren Kurs ändere, sondern die EZB ebenfalls zu einer Kurskorrektur gezwungen sein könnte.In der heutigen Eröffnung starte der DAX mit leichten Abgaben. Inflation plus die Unsicherheit über die weitere Entwicklung der Pandemie könnten den DAX weiter bis in den Bereich um 15.860/15.830 Punkten drücken. Auf der Oberseite müsste der DAX über den Bereich 16.043/16.070 Punkten steigen, um seinen zuletzt vorherrschenden Aufwärtstrend wieder aufnehmen zu können. EURO STOXX 50 sei am Freitag mit einem Punktestand von 4.305 Punkten aus dem Handel gegangen und habe die erste Handelswoche des Jahres nahezu unverändert gestartet, nachdem zum Ende der Handelswoche die anfänglichen Neujahrsgewinne wieder dahingeschmolzen seien. Auf Sektorenebene hätten sich die europäischen Banken mit einem Wochengewinn von 6,74% am stärksten entwickelt, gefolgt vom Automobilsektor mit Zuwächsen in Höhe von 6,48%. Die europäischen Technologie- und Gesundheitssektoren hätten mit jeweils -4,47% und -3,61% am stärksten nachgegeben.Der EURO STOXX 50 sei erneut abverkauft worden, nachdem er sich seinem Novemberhoch bei 4.415 Punkten angenähert habe. Charttechnisch betrachtet, habe das weniger überrascht, da der Index in Anbetracht des RSI bereits im überhitzten Bereich gewesen sei und am oberen Bollinger-Band angestoßen habe. Nachdem die 50-Tage-Linie dem Abverkauf habe standhalten können, bleibe der positive Trend in Takt und lasse Raum für einen erneuten Angriff auf das Novemberhoch.