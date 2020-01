Bonn (www.aktiencheck.de) - Der Index der ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland - der erste Sentimentindikator für das noch junge neue Jahr - ist im Januar kräftig von 10,7 auf 26,7 Punkte gestiegen, so die Analysten von Postbank Research.Zu beachten sei allerdings, dass die Ergebnisse des ZEW wegen der Zielgruppe der Befragten - Finanzmarktanalysten und institutionelle Investoren - in nicht unerheblichem Maße von der jeweils aktuellen Kapitalmarktentwicklung getrieben würden. Nach dem gelungenen Jahresstart an den Börsen könnte die Einschätzung damit nach oben verzerrt sein. Unternehmensbefragungen wie die Einkaufsmanagerindices, die Ende der Woche veröffentlicht würden, dürften hier mehr Klarheit schaffen.Bestätige sich der Eindruck einer Konjunkturstabilisierung in Deutschland und dem Euroraum insgesamt, bestehe moderates Aufwärtspotenzial für den Euro. Dieser habe gestern kaum auf die Daten reagiert. Auch die Eröffnungsrede von US-Präsident Donald Trump beim Weltwirtschaftsforum in Davos habe keine signifikanten Impulse geliefert. (22.01.2020/ac/a/m)