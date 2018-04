Wien (www.aktiencheck.de) - Russlands Wirtschaft wuchs im Januar um rund 2% und damit wieder etwas stärker als im vierten Quartal 2017, so die Analysten von Raiffeisen Capital Management.Anfang April hätten die USA neue Sanktionen gegen russische Unternehmen und Einzelpersonen verhängt. Begründet worden sei dies mit einem "wachsenden Muster bösartiger Aktivitäten Russlands in der Welt". Sie würden amerikanischen Bürgern und Unternehmen unter anderem den Handel mit oder den Besitz von Aktien und Anleihen bestimmter russischer Unternehmen verbieten und bestimmte russische Vermögenswerte in den USA einfrieren. Eine ganze Reihe russischer Geschäftsleute und Firmen, denen enge Verbindungen zum Kreml nachgesagt würden, seien auf eine schwarze Liste gesetzt worden, darunter auch einige der reichsten Oligarchen. Die Moskauer Börse habe mit starken Kursrückgängen reagiert. Davon seien auch russische Titel mitgerissen worden, die von den Sanktionen gar nicht direkt betroffen gewesen seien, ebenso wie die Aktien von russischen Unternehmen, die an ausländischen Börsen - beispielsweise in London - notiert seien, oder deren Hauptaktionäre einen starken Russlandbezug aufweisen würden. Auch Aktien internationaler Firmen, die in Russland wirtschaftlich sehr aktiv seien, seien unter Druck geraten. Der Rubel habe im Zuge dessen ebenfalls kräftig nachgegeben und binnen 48 Stunden rund 10% an Wert verloren, habe sich aber kurz darauf stabilisiert.Moskau sei offenkundig überrascht gewesen und habe die Sanktionen als völlig unvereinbar mit internationalem Recht verurteilt. Man dürfte nun vor allem erst einmal bestrebt sein, die längerfristigen Auswirkungen der neuen Sanktionen abzuschätzen und negative Folgen für die russische Volkswirtschaft und zehntausende Beschäftigte in den betroffenen Unternehmen abzufangen. Derzeit sei die Unsicherheit an den Märkten sehr hoch, da niemand mit Gewissheit sagen könne, ob und gegen wen weitere Sanktionen mit ähnlichen Auswirkungen folgen würden. Die russische Notenbank habe erklärt, man sehe derzeit keine größeren Risiken für die finanzielle Stabilität des Landes. Russlands Aktienmarkt habe im März leicht nachgegeben und sei bis zu den neuerlichen Sanktionen einer der stärksten Schwellenländer-Aktienmärkte in diesem Jahr gewesen. (emreport April 2018) (20.04.2018/ac/a/m)