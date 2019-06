Erstens seien die Zölle erhöht und die Liste der betroffenen Waren erweitert worden. Zweitens, mit dem Dominoeffekt des "Tax cuts and job Acts", dürften sich die Investitionen in den USA weiterhin verlangsamen. Das Land sei nach wie vor der größte Importeur der Welt vor der Europäischen Union und China. Drittens gleiche das chinesische Konjunkturprogramm den Exportrückgang zwar zum Teil aus, sei aber nicht darauf ausgelegt, das Wachstum im Jahr 2019 auf über 6,5% anzuheben. Dies belaste die Nachfrage nach Rohstoffen. Die Schwellenländer würden daher unter dem neuen Wachstumsziel der chinesischen Regierung von 6% bis 6,5% und nicht mehr rund 6,5% leiden.



Die chinesischen Exporte in die USA seien zwischen dem vierten Quartal 2018 und dem ersten Quartal 2019 um 30% gesunken. Doch auch die Exporte nach Asien seien anders als Ende 2018 zurückgegangen. Während das chinesische Konjunkturprogramm zu einer Belebung der Infrastrukturinvestitionen geführt habe, seien die Auswirkungen auf den Konsum und die Industrieproduktion nach wie vor gering.



Das chinesische Wachstum könnte sich daher bei rund 6,4% stabilisieren. Dies reiche nicht aus, um die Wirtschaft in den Schwellenländern anzukurbeln. Unternehmen, die Waren in die USA exportieren würden, dürften somit Schwierigkeiten haben, Ersatzmärkte in China zu finden.



Der Aktivismus der Zentralbanken könnte die Abkühlung des globalen Wachstums mindern. Darüber hinaus dürfte sich das US-Wachstum zwar verlangsamen, dank der Steuersenkungen zur Förderung von Investitionen, die auf die Steigerung der Produktivität ausgerichtet seien, aber solide bleiben. Zudem stütze eine höhere Produktivität tendenziell das Wachstum.



Das Wachstum in der Eurozone könnte sich dank einer expansiven Fiskalpolitik und höheren Kaufkraft der Privathaushalte nach unseren Prognosen bis Ende 2019 leicht auf 1,5% erhöhen, so die Experten von Edmond de Rothschild Asset Management. Eine Lockerung der Haushaltspolitik in Frankreich, Italien, Deutschland und Spanien könnte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in der Eurozone nach Berechnungen der Experten um 0,4 Prozentpunkte steigen lassen. Während sich die Abschwächung der US-Importe voraussichtlich negativ auf die europäischen Exporte auswirken werde, sei die mögliche Anhebung der US-Zölle auf europäische Autos auf den Herbst verschoben worden. Und schließlich werde der neue Präsident der Europäischen Zentralbank, wer auch immer das sein werde, keine wesentlichen Änderungen an der Geldpolitik vornehmen können.



Das Eurosystem sei mit einem erneuten Kreditrückgang im Süden konfrontiert. Die Kredite an privatwirtschaftliche Unternehmen seien in Italien im ersten Quartal um -0,4% und in Spanien um -1,7% gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen, während sie in Frankreich durchschnittlich um 6,5% und in Deutschland um 6,1% zugenommen hätten. In der Eurozone werde daher weiterhin eine akkommodierende Geldpolitik bevorzugt, wobei die Umsetzung makroprudenzieller Maßnahmen empfohlen werde, um die Bildung von Blasen zu verhindern, wie dies insbesondere in Frankreich oder Belgien bereits geschehen sei. Darüber hinaus könnte ein Anstieg der Risikoprämien durch die Wiederanlage fälliger Staatsanleihen und neue Refinanzierungsgeschäfte, die dann gegebenenfalls angekündigt würden, eingedämmt werden.



Aus unterschiedlichen, die USA und die Eurozone betreffenden Gründen, könnte sich der Wachstumsunterschied zwischen den beiden Wirtschaftsräumen trotz der Verschärfung des Handelskriegs im Laufe des Jahres 2019 verringern. Dies würde die weltweite Konjunkturabkühlung vor dem Hintergrund einer Zunahme der globalen Liquidität bremsen. Eine neue Runde von US-Strafzöllen würde das globale BIP nach unseren Berechnungen allerdings um 1% sinken lassen, so die Experten von Edmond de Rothschild Asset Management. (12.06.2019/ac/a/m)







