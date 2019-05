Börsenplätze Netfonds-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Netfonds-Aktie:

19,40 EUR +1,57% (29.05.2019, 12:29)



ISIN Netfonds-Aktie:

DE000A1MME74



WKN Netfonds -Aktie:

A1MME7



Ticker-Symbol Netfonds-Aktie:

NF4



Kurzprofil Netfonds AG:



Die Netfonds Gruppe (ISIN: DE000A1MME74, WKN: A1MME7, Ticker-Symbol: NF4) ist eine führende Plattform für Administration, Beratung, Transaktionsabwicklung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke FinFire stellt das Unternehmen seinen Kunden eine webbasierte Technologieplattform zur Verfügung, die es Nutzern aus der Finanzindustrie ermöglicht, Finanzmarkttransaktionen vollumfänglich, sicher und vor allem in jeder Hinsicht konform mit den relevanten MiFID-II-Vorgaben abzuwickeln.



Das Angebot ist maßgeschneidert auf vielfältige Anforderungen des Tagesgeschäfts von Fondsgesellschaften, Vermögensverwaltern, Finanzberatern bis hin zu Spezialbanken und Versicherungen. Kunden von Netfonds profitieren somit von der modernsten Softwarelösung am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaues Produktmarketing ermöglicht. Mit insgesamt 165 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im Jahr 2017 bei Brutto-Konzernumsätzen in Höhe von 86 Mio. Euro einen Netto-Konzernumsatz von 17,1 Mio. Euro.



Die Aktie der Netfonds AG ist unter der ISIN DE000A1MME74 im m:access der Börse München notiert und über wird zeitnah auch über die elektronische Handelsplattform XETRA handelbar sein. (29.05.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Netfonds-Aktienanalyse von der Montega AG:Benjamin Marenbach, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Netfonds-Aktie (ISIN: DE000A1MME74, WKN: A1MME7, Ticker-Symbol: NF4) zu kaufen.Die Netfonds AG habe letzte Woche endgültige Geschäftszahlen für 2018 bekannt gegeben.Umsatzseitig habe das Unternehmen seinen eingeschlagenen Wachstumskurs fortsetzen können. Die Umsatzerlöse seien um 8,9% auf 93,6 Mio. Euro angestiegen und hätten damit auf Höhe der vorläufigen Zahlen gelegen. Insgesamt sei das Wachstum vor allem von den Segmenten Regulatory (+85,4% yoy) sowie Technology (+37,0% yoy) getragen worden. Allerdings sei das endgültige Wachstum in den beiden Segmenten von den vorläufig berichteten Zahlen abgewichen (Regulatory +121,4%, Technology +57,7%), was laut Unternehmen auf eine Umgruppierung des Konsolidierungskreises zwischen den Segmenten Regulatory, Technology und Marketing & Products zurückzuführen sei. Trotzdem würden vor allem die Geschäftstätigkeiten des Haftungsdachs und der neuen Softwarevermarktung die erwartete Dynamik zeigen. Der Umsatzbeitrag von 70,9 Mio. Euro im Kernsegment Wholesale sei dagegen leicht rückläufig gewesen (Vorjahr: 71,7 Mio. Euro, vorläufig berichtet 71,1 Mio. Euro). Dies sei nach Erachten der Aktienanalysten von der Montega AG jedoch vor allem im Hinblick auf das schwache Kapitalmarktumfeld in Q4 2018 noch immer ein Erfolg.Auf Ergebnisebene habe Netfonds mit einem EBITDA (ohne Beteiligungsergebnis aus assoziierten Unternehmen) von 1,5 Mio. Euro erwartungsgemäß unter dem Vorjahreswert von 2,2 Mio. Euro gelegen, jedoch über der Schätzung der Aktienanalysten von der Montega AG (MONe: 1,1 Mio. Euro). Bereinigt um die hohen IT-Investitionen in den Ausbau der Plattform finfire sei das adjustierte EBITDA auf 3,4 Mio. Euro gestiegen (adj. EBITDA nach vorläufigen Zahlen: 3,1 Mio. Euro). Allerdings sei der Nettojahresüberschuss mit -0,7 Mio. Euro deutlich schwächer ausgefallen als von den Aktienanalysten von der Montega AG antizipiert (MONe: 0,2 Mio. Euro). Neben stärkeren IT-Investitionen und höheren Zinsaufwendungen nach Erhöhung des zinstragenden Fremdkapitals seien hierfür Konsolidierungseffekte maßgeblich gewesen.In seiner Prognose für 2019 rechne der Vorstand unverändert mit einem Umsatzwachstum von 12% bis 18% auf 105 bis 110 Mio. Euro sowie einem EBITDA von 1,8 bis 2,3 Mio. Euro. Zu der steigenden Dynamik solle in erster Linie der vollständige Roll-Out der finfire-Plattform beitragen. Im Segment Wholesale könnte die zunehmende Nachfrage für Pflegezusatzversicherungen für zusätzliche Impulse sorgen. Diese adressiere Netfonds zusammen mit der Deutschen Familienversicherung bereits mit einem Pilotprojekt beim Henkel Konzern. Wir liegen mit unserer EBITDA-Prognose bereits in der Mitte der Planungsbandbreite, so die Aktienanalysten von der Montega AG. Auf EBIT- und EPS-Basis hätten die Analysten ihre Schätzungen für 2019 ff. an die wachstumsbedingt höheren Abschreibungen, Personalkosten sowie stärkere Belastungen im Finanzergebnis angepasst bzw. reduziert.Benjamin Marenbach, Aktienanalyst der Montega AG, empfiehlt die Netfonds-Aktie zu kaufen. Das Kursziel werde bei 28,00 Euro gesehen. (Analyse vom 29.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link