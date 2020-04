Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Netfonds AG:



Die Netfonds Gruppe (ISIN: DE000A1MME74, WKN: A1MME7, Ticker-Symbol: NF4) ist eine führende Plattform für Administration, Beratung, Transaktionsabwicklung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden eine webbasierte Technologieplattform zur Verfügung, die es Nutzern aus der Finanzindustrie ermöglicht, Finanzmarkttransaktionen vollumfänglich, sicher und vor allem in jeder Hinsicht konform mit den relevanten MiFID-II-Vorgaben abzuwickeln.



Das Angebot ist maßgeschneidert auf vielfältige Anforderungen des Tagesgeschäfts von Fondsgesellschaften, Vermögensverwaltern, Finanzberatern bis hin zu Spezialbanken und Versicherungen. Kunden von Netfonds profitieren somit von der modernsten Softwarelösung am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaues Produktmarketing ermöglicht. Mit insgesamt 187 Mitarbeitern (Stand 31.12.2018) erzielte das Unternehmen im Jahr 2018 bei Brutto-Konzernumsätzen in Höhe von 93,6 Mio. EUR einen Netto-Konzernumsatz von 20,2 Mio. EUR.



Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München notiert und über XETRA handelbar. (14.04.2020/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Netfonds-Aktienanalyse von der Montega AG:Benjamin Marenbach, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Netfonds-Aktie (ISIN: DE000A1MME74, WKN: A1MME7, Ticker-Symbol: NF4) und erhöht das Kursziel von 26,50 auf 28 Euro.Netfonds habe vergangene Woche vorläufige Jahreszahlen für 2019 bekannt gegeben. Vonder Veröffentlichung einer Gesamtjahres-Guidance sei aufgrund der aktuellen Lagejedoch abgesehen worden.Die Bruttoumsatzerlöse des Konzerns hätten um rund 22,3% und damit stärker als von Marenbach erwartet (MONe: +15,0%) auf 114,5 Mio. Euro zugelegt. Der für Netfonds wesentliche Netto-Konzernumsatz sei dabei überproportional (+23,7%) auf 25,0 Mio. Euro gestiegen.Auf EBITDA-Ebene sei das Ergebnis um rund 63% auf 2,3 Mio. Euro (Vorjahr: 1,5 Mio.Euro) gewachsen. Marenbachs Ergebnis-Erwartung (MONe: 2,1 Mio. Euro) sei somit übertroffen worden, allerdings dürfte Netfonds dem EBITDA auch Erträge aus Beteiligungen und assoziierten Unternehmen hinzugerechnet hätten (Vorjahr: -0,1 Mio. Euro). Diese seien in 2018 noch unterhalb des EBITDAs abgebildet gewesen und seien 2019 durch Vollkonsolidierung aller Töchter entfallen. Im überproportionalen Ergebnis-Wachstum würden sich bereits die erwarteten Operating-Leverage-Effekte zeigen, die zum Großteil über die neue finfire-Plattform gehoben werden dürften. Unterhalb des EBITDAs seien bislang keine Zahlen veröffentlicht worden. Hier rechne Marenbach auf Grundlage der vorläufigen Zahlen mit einem leichten Übertreffen seiner ursprünglichen Prognose.Mit den Assets under Management (+20,7%) habe Netfonds auch die Basis für den Umsatz weiter deutlich gesteigert. Damit dürfte der Konzern unter Betrachtung des Asset-Klassen-Mixes in den Kundendepots überproportional zum Gesamtmarkt zugelegt haben.Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr. Für 2020 habe der Vorstand auf Grundlage deraktuellen Situation jedoch zunächst keine Prognose veröffentlicht. Hervorgehoben worden seijedoch ein sehr starkes 1. Quartal, das deutlich über dem Vorjahr liegen dürfte. Ohne die "Corona-Krise" hätte das Unternehmen seinen Wachstumskurs mit zweistelligen Wachstumsraten fortgesetzt. Unter der Annahme eines sich langsam aufhellenden Marktumfeldes in H2 rechne Marenbach für 2020 nun mit einem Umsatzwachstum (+5%) und einem Konzernüberschuss von 0,6 Mio. Euro (zuvor: Vorjahresniveau), wenngleich eine valide Prognose noch immer kaum möglich sei. Auf Ergebnisebene müssten sich die Leverage-Effekte aus der neuen Plattform fortsetzen. Für 2021 habe Marenbach inzwischen die Erlöse und Ergebniserwartungen aus dem Pflegeversicherungspaket mit der IGBCE eingearbeitet, für das Netfonds die Administration übernehmen solle und aus dem sich der Konzern mittelfristig hohe Provisionsumsätze verspreche.Fazit: Insgesamt befinde sich Netfonds trotz der "Corona-Krise" auf dem operativ richtigen Weg. Die Investitionsphase des Konzerns dürfte ab 2020 auslaufen und im Ergebnis sollten sich nun sukzessive Leverage-Effekte zeigen, vorausgesetzt die Einschränkungen durch Corona würden in H2 abebben.Nach Fortschreibung seines DCF-Modells bestätigt Benjamin Marenbach, Analyst der Montega AG, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Netfonds-Aktie mit einem neuen Kursziel von 28 Euro (zuvor: 26,50 Euro). (Analyse vom 14.04.2020)