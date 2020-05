Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Netfonds AG:



Die Netfonds Gruppe (ISIN: DE000A1MME74, WKN: A1MME7, Ticker-Symbol: NF4) ist eine führende Plattform für Administration, Beratung, Transaktionsabwicklung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden eine webbasierte Technologieplattform zur Verfügung, die es Nutzern aus der Finanzindustrie ermöglicht, Finanzmarkttransaktionen vollumfänglich, sicher und vor allem in jeder Hinsicht konform mit den relevanten MiFID-II-Vorgaben abzuwickeln.



Das Angebot ist maßgeschneidert auf vielfältige Anforderungen des Tagesgeschäfts von Fondsgesellschaften, Vermögensverwaltern, Finanzberatern bis hin zu Spezialbanken und Versicherungen. Kunden von Netfonds profitieren somit von der modernsten Softwarelösung am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaues Produktmarketing ermöglicht. Mit insgesamt 187 Mitarbeitern (Stand 31.12.2018) erzielte das Unternehmen im Jahr 2018 bei Brutto-Konzernumsätzen in Höhe von 93,6 Mio. EUR einen Netto-Konzernumsatz von 20,2 Mio. EUR.



Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München notiert und über XETRA handelbar. (25.05.2020/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Netfonds-Aktienanalyse von der Montega AG:Benjamin Marenbach, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Netfonds-Aktie (ISIN: DE000A1MME74, WKN: A1MME7, Ticker-Symbol: NF4).Netfonds habe vergangene Woche Geschäftszahlen für 2019 bekannt gegeben, nachdem bereits Anfang April vorläufige Zahlen veröffentlicht worden seien. Die endgültigen Angaben würden positiv von den vorläufig berichteten Eckwerten abweichen.Das EBITDA sei mit 2,9 Mio. Euro (Montega-Modell) höher ausgefallen als zunächst kommuniziert (2,3 Mio. Euro). Netfonds selbst weise ein EBITDA von 3,4 Mio. Euro aus, die Differenz zu dem Modell des Analysten ergebe sich aus einer unterschiedlichen Behandlung der Beteiligungserträge (0,5 Mio. Euro), die er - anders als Netfonds - erst unterhalb des EBITDAs aufführe. Der Konzernverlust habe mit -0,4 Mio. Euro zwar leicht verbessert werden können (Vorjahr: -0,7 Mio. Euro), habe die Analystenerwartungen an ein positives Jahresergebnis damit aber verfehlt (MONe: 0,2 Mio. Euro). Die Nettoverschuldung des Unternehmens habe sich ebenfalls deutlich erhöht, was vor allem auf das gesteigerte Immobiliengeschäft zurückzuführen sei. Die zinstragenden Verbindlichkeiten seien von 5,8 auf 16,1 Mio. Euro angestiegen, dem stünden allerdings Grundstücke zum Verkauf mit einem Buchwert von 15,1 Mio. Euro gegenüber.Auch in der Segmentberichterstattung seien Änderungen vorgenommen worden. Die alte Segmentierung entfalle mit den aktuellen Geschäftszahlen und werde derzeit überarbeitet (Vorjahre: Wholesale, Technology, Regulatory und Marketing and Products).Die Assets under Administration hätten zum 31.12.2019 ca. 14,6 Mrd. Euro betragen (Vorjahr: 13 Mrd. Euro). Davon würden ca. 9 Mrd. Euro auf das Haftungsdach entfallen. Der Rest dürfte der eigenen Vermögensverwaltung und dem Fondsadvisory zuzuordnen sein.Seine Prognosen habe der Analyst an die Unternehmensprognose angepasst. Umsatzseitig orientiere es sich an der Mitte der von Netfonds avisierten Wachstumsbandbreite (+12,5%). Seine EBITDA-Schätzung rangiere mit 3,9 Mio. Euro etwas unterhalb der Unternehmensprognose, da er die Beteiligungserträge (MONe: 0,5 Mio. Euro) unterhalb des EBITDAs einplane. Auf Nettojahresüberschuss- und Cashflow-Basis erwarte der Analyst ab 2020 leicht positive Ergebnisse und in den Folgejahren sukzessive einsetzenden Operating Leverage. Zudem habe er das Immobiliengeschäft sowie die daraus entstehenden Working Capital-Anforderungen und höheren Finanzaufwendungen eingeplant.Von der aktuellen Krise sei Netfonds nur geringfügig betroffen. Seine positive Meinung vom Unternehmen sehe der Analyst nach den Zahlen bestätigt, wenngleich dezidierte Rückschlüsse auf die Entwicklung der alten Einzelsegmente nicht mehr möglich seien. Für die kommenden Berichte rechne er jedoch mit einer neu aufgestellten Segmentberichterstattung.Nach Fortschreibung unseres DCF-Modells ergibt sich ein neues Kursziel von 32,00 Euro (zuvor: 28,00 Euro) bei unveränderter Kaufempfehlung, so Benjamin Marenbach, Analyst der Montega AG. (Analyse vom 25.05.2020)