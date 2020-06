Börsenplätze Netfonds-Aktie:



Kurzprofil Netfonds AG:



Die Netfonds Gruppe (ISIN: DE000A1MME74, WKN: A1MME7, Ticker-Symbol: NF4) ist eine führende Plattform für Administration, Beratung, Transaktionsabwicklung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden eine webbasierte Technologieplattform zur Verfügung, die es Nutzern aus der Finanzindustrie ermöglicht, Finanzmarkttransaktionen vollumfänglich, sicher und vor allem in jeder Hinsicht konform mit den relevanten MiFID-II-Vorgaben abzuwickeln.



Das Angebot ist maßgeschneidert auf vielfältige Anforderungen des Tagesgeschäfts von Fondsgesellschaften, Vermögensverwaltern, Finanzberatern bis hin zu Spezialbanken und Versicherungen. Kunden von Netfonds profitieren somit von der modernsten Softwarelösung am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaues Produktmarketing ermöglicht. Mit insgesamt 187 Mitarbeitern (Stand 31.12.2018) erzielte das Unternehmen im Jahr 2018 bei Brutto-Konzernumsätzen in Höhe von 93,6 Mio. EUR einen Netto-Konzernumsatz von 20,2 Mio. EUR.



Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München notiert und über XETRA handelbar.



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Netfonds-Aktienanalyse von der Montega AG:Benjamin Marenbach, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Netfonds-Aktie (ISIN: DE000A1MME74, WKN: A1MME7, Ticker-Symbol: NF4).Netfonds habe letzte Woche eine Zwischenmeldung zu Q1 2020 veröffentlicht. Zuvor sei bereits über den Beschluss zur Durchführung einer 5%igen-Kapitalerhöhung berichtet worden.Ungeachtet der Corona-Pandemie habe Netfonds seinen Wachstumskurs in Q1 weiter fortgesetzt. Der Umsatz sei um 38,3% auf ein Rekordniveau von 33,4 Mio. Euro gestiegen (Vorjahr: 24,1 Mio. Euro), das EBIT habe sich von -0,6 Mio. Euro wie erwartet auf Break Even-Niveau (0,03 Mio. Euro) verbessert. Bis zu der EBIT-Prognose des Analysten für 2020e (1,6 Mio. Euro) müsse die Ergebnisdynamik in Q2-Q4 jedoch noch weiter zulegen. Mit den Assets under Administration habe auch die Grundlage der Umsatzerlöse trotz Marktschwierigkeiten in Q1 2020 um 500 Mio. Euro auf 13,7 Mrd. Euro gesteigert werden können (Q1 2019: 13,2 Mrd. Euro). Seit März 2020 sollten die Anzahl der Depoteröffnungen und die Assets under Administration laut Meldung zudem nochmal deutlich an Dynamik gewonnen haben, was Marenbach auch für Q2 positiv stimme.Die bis Ende August geplante 5%ige Kapitalerhöhung beurteile Marenbach positiv. Insgesamt sollten 105.543 neue Aktien mit Bezugsrecht ausgegeben werden. Hierzu habe Netfonds mit einem bislang nicht näher bekannten strategischen Investor die Übernahme der neuen Aktien vereinbart, die nicht über das Bezugsrecht bezogen würden. Der Bezugspreis solle 29,00 Euro pro Aktie betragen und habe damit zum Zeitpunkt der Meldung über dem Kursniveau von rund 27,00 Euro gelegen. Der Analyst gehe davon aus, dass nach Vollzug der Kapitalerhöhung weitere Informationen zum Investor bekannt gegeben würden. Das Geld aus der Kapitalerhöhung wolle Netfonds nach eigenen Angaben dazu nutzen, um flexibel auf die Konsolidierung im Sektor zu reagieren und sich bietende Opportunitäten wahrnehmen zu können. Weitere Kapitalmaßnahmen seien dazu zwar laut Vorstand derzeit nicht geplant, jedoch habe sich der Konzern im Rahmen der gestrigen Hauptversammlung die Ausgabe von insgesamt bis zu 422.170 neuen Aktien ohne Bezugsrecht genehmigen lassen.Aufgrund der seines Erachtens positiven Implikationen der Wachstums-KE bestätigt Benjamin Marenbach, Analyst der Montega AG, die Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 32,00 Euro. (Analyse vom 25.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link