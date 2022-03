Börsenplätze Netflix-Aktie:



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (18.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe.Netflix habe ein Problem, ein Wachstumsproblem. Die jüngst schwächer als erwarteten Kundenzuwächse und Preiserhöhungen würden schlichtweg nicht ausreichen, um die Wachstumsraten der Vergangenheit zu erreichen. Das Management habe zwar einen Plan - es bleibe jedoch fraglich, ob dieser auch aufgehen könne.Der US-Videoanbieter mache sich laut einem Bericht von "Variety" dazu bereit, ein Testabo zu starten, dass den Account-Inhabern gegen eine Zusatzgebühr die Möglichkeit gebe, auf legale Weise ihr Passwort zu teilen. Aktuell würden die Nutzungsbedingungen das Account-Sharing außerhalb des eigenen Haushalts verbieten, sei aber durchaus üblich. Getestet werde in Chile, Costa Rica und Peru.Im Rahmen des Tests würden dann z.B. User aus Costa Rica für ein Basic-Abo 8,99 Dollar zahlen und zwei zusätzliche Zuschauer außerhalb des eigenen Haushalts würden einen Aufpreis von 2,99 Dollar kosten.Ob diese Tests erfolgreich verlaufen würden, dürfe jedoch bezweifelt werden. Zum einen habe Netflix kein System, dass auch künftig Account-Sharing unterbinde. Zum anderen kannibalisiere Netflix seinen eigenen Pool an potenziellen Abonnenten, die sich möglicherweise für ein vollwertiges Abonnement entschieden hätten.Das Netflix-Management habe die Probleme erkannt und versuche entgegenzuwirken. Neben dem Verhindern des Account-Sharings könnte auch ein werbefinanziertes Abonnement, das jüngst von der Geschäftsführung nicht mehr kategorisch abgelehnt worden sei, Potenzial haben.Der Marktführer sei angeschlagen und die Börse bewerte aktuell eine Zukunft neu, in der Netflix auf dem Heimatmarkt erhöhtem Druck ausgesetzt sei und nur noch über eine internationale Expansion wachsen dürfte. Anleger sollten abwarten, bis die Neubewertung abgeschlossen sei. Denn der säkulare "Cord-Cutter-Trend", ein Wachstum von zuletzt 16 Prozent, rasant steigende Gewinne und eine günstige Bewertung machen die Netflix-Aktie auf dem gegenwärtigen Niveau aussichtsreich, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link