Börsenplätze Netflix-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Netflix-Aktie:

331,00 EUR -0,17% (26.04.2019, 15:12)



Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

330,45 EUR -0,08% (26.04.2019, 15:26)



Nasdaq-Aktienkurs Netflix-Aktie:

368,33 USD -1,58% (25.04.2019, 22:15)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker Symbol Netflix-Aktie Deutschland:

NFC



Nasdaq Ticker-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (26.04.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von Andreas Deutsch, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Streaming-Dienstes Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe.Streaming boome. Film- und Serienfans hätten immer mehr Auswahl: Netflix, Youtube und Amazon Prime seien schon seit Jahren dick im Geschäft. Jetzt kämen mit Apple und Walt Disney zwei weitere Schwergewichte mit Top-Content hinzu. Ein ehemaliger Top-Fernsehmanager bescheinige den Anbietern noch jede Menge Probleme.Helmut Thoma glaube nicht, wie viele andere, an eine große Zukunft der Streaming-Plattformen. "Anbieter wie Netflix werden aller Voraussicht nach scheitern", so der ehemalige Medienmanager im Gespräch mit dpa.Thoma, von 1984 bis 1998 RTL-Chef, weiter: "Am Ende sind diese ganzen Serien doch immer wieder das Gleiche, das langweilt die Zuschauer irgendwann." Die Leute hätten auch aktuelle Nachrichtenformate oder Magazinsendungen sehen wollen, das böten nur herkömmliche Fernsehsender.Thoma glaube daher nicht, dass das klassische Fernsehen tot sei. "Das ist Quatsch. Es hat eigentlich noch eine große Zukunft vor sich" - wenn die Sender-Verantwortlichen die Potenziale der technischen Entwicklung denn endlich erkennen würden.DER AKTIONÄR meine: Aktuell sehe es nicht mal annähernd danach aus, dass das klassische Fernsehen den aufstrebenden Streaming-Diensten gefährlich werden könne. Im Gegenteil: Anbieter wie Disney+ und Apple TV+ würden den Druck auf die TV-Sender noch verstärken. Gut für ProSiebenSat.1, dass sich der Konzern zunehmend auf das Internetgeschäft fokussiere. Für Netflix gelte: Dem Streaming-Pionier blase angesichts der aufkommenden Konkurrenz der Wind stärker ins Gesicht.Die Investoren sollten deswegen nicht allzu bullish sein, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". Stopp auf 280 Euro nachziehen. (Analyse vom 26.04.2019)