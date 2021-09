ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker-Symbol Netflix-Aktie Deutschland:

NFC



Nasdaq-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (07.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Netflix-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Streaminganbieters Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) charttechnisch unter die Lupe.Neues Allzeithoch bringe den Ausbruch aus dem "Taktgeber Tradingrange"! Das neue Rekordlevel bei knapp 600 USD lege somit auch die Schiebezone der letzten 14 Monate zwischen 460 USD auf der Unter- und gut 575 USD auf der Oberseite zu den Akten und liefere eine charttechnische Steilvorlage. Aus der Höhe der Konsolidierungsformation ergebe sich - rein rechnerisch - ein Anschlusspotenzial von rund 115 USD. Der Technologietitel sollte perspektivisch also noch weiter in "uncharted territory" vorstoßen. Dabei helfen dürfte die gegenwärtige Indikatorenkonstellation: So notiere die Relative Stärke nach Levy nach einer erfolgreichen Bodenbildung inzwischen deutlich über ihrem Schwellenwert von 1. Und auch der MACD sei wieder freundlich zu interpretieren. Darüber hinaus könnten beide Trendfolger mit Abwärtstrendbrüchen aufwarten. Auf dem Weg zum Ausschöpfen des diskutierten Kurspotenzials würden die Fibonacci-Projektionen des Rücksetzers vom Herbst 2020 bei 614,16 USD bzw. 639,90 USD wichtige Etappenziele definieren. Um die Gefahr eines Fehlausbruchs gar nicht erst aufkommen zu lassen, biete sich das Aprilhoch bei 563,56 USD als Absicherung an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 07.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:497,15 EUR -0,47% (07.09.2021, 09:14)NASDAQ-Aktienkurs Netflix-Aktie:590,53 USD +0,34% (03.09.2021, 22:00)