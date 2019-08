Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (06.08.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe.Netflix würden die technischen Lichter auszugehen drohen. Die Aktie des Streaming-Marktführers sei zuletzt mit dem Gesamtmarkt unter Druck geraten. Doch anders als anderen Aktien drohe dem Nasdaq-Titel in wenigen Stunden womöglich eine ernstzunehmende Sendepause. Der Grund dafür lasse sich nicht in einem schwachen Gesamtmarkt finden, sondern vielmehr im Unternehmen selbst.Montagnachmittag: Der Dow Jones gerate unter dem Eindruck des eskalierenden Handelsstreits zwischen den USA und China unter Druck, verliere im Laufe der Handelssitzung rund 800 Punkte. Einige Titel erwische es hart, andere härter: Netflix zähle zur letzten Kategorie. Das Papier des Streaming-Dienstleisters sei spätestens seit Bekanntgabe enttäuschender Zahlen zum zurückliegenden Quartal, die Mitte Juni veröffentlicht worden seien, als angeschlagen einzustufen.Jetzt gerate die technische Verfassung des Wertpapiers in den Fokus. Die Netflix-Aktie habe als Reaktion auf die Zahlen ein beachtliches Gap gerissen. Die Kurslücke öffne sich bei 362 US-Dollar und reiche bis etwa 336 US-Dollar, nachdem die erste Verkaufswelle Käufe nach sich gezogen habe und die Notierung wieder habe hochschnellen lassen. Doch die Erholung könnte schon wieder vorbei sein. Spätestens dann, wenn die Bullen den Kampf um die Unterstützung (resultierend aus dem Abverkaufs-Tief) aufgeben würden. 305,81 US-Dollar - dieser Marke sollten Anleger daher jetzt Beachtung schenken. Gestern sei sie bereits einmal unterschritten worden. Dass die Aktie schlussendlich oberhalb dieses Tiefs aus dem Handel gegangen sei (307,57 US-Dollar), sei insofern positiv zu werten. Bleibe es dabei, könnte (kurzfristig) das schlimmste hinter den Aktionären liegen. Andernfalls drohe dem Titel die Sendepause, sprich eine weitere Verkaufswelle.Dass die Aktie in den zurückliegenden Tagen an Wert verloren habe, liege nur bedingt am eskalierenden Handelskonflikt. Netflix selbst sei von ihm nicht direkt betroffen. Das Problem des Streaming-Anbieters sei im Unternehmen, respektive dessen Geschäftsmodell selbst begründet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Netflix.Börsenplätze Netflix-Aktie: