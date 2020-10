Börsenplätze Netflix-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

413,00 EUR +0,36% (26.10.2020, 15:39)



Xetra-Aktienkurs Netflix-Aktie:

414,50 EUR +1,28% (26.10.2020, 15:24)



NASDAQ-Aktienkurs Netflix-Aktie:

489,64 USD +0,28% (26.10.2020, 15:25)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker-Symbol Netflix-Aktie Deutschland:

NFC



Nasdaq-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (26.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Streamingdienstes Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe.Der neue James-Bond-Film "Keine Zeit zu Sterben" sollte eigentlich schon im April 2020 in die Kinos kommen, doch die Corona-Krise habe die Pläne durchkreuzt. Die Premiere habe deshalb bereits mehrfach verschoben werden müssen. Stand heute solle der Agenten-Thriller erst im April 2021 ins Kino kommen. Nun würden aber auch Streaming-Anbieter ihre Chance wittern.Medienberichten zufolge sollten Netflix und Apple Optionen zum Kauf der Rechte am neusten Bond-Film ausloten. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg habe es entsprechende Gespräche zwischen den Streamingdienst-Betreibern und der Produktionsfirma MGM gegeben. Offiziell bestätigen wollen hätten das die Beteiligten jedoch nicht. Apple und Netflix hätten auf einen Kommentar verzichtet, während Amazon Studios erklärt habe, man befinde sich derzeit nicht in Gesprächen über den Kauf der Streaming-Rechte am Bond-Film. Seitens MGM heiße es, der Film sei "nicht zu verkaufen". Man habe die Premiere auf April 2021 verschoben, um den Zuschauern das klassische Kino-Erlebnis bieten zu können.Auch abwarten sei aber für die Produktionsgesellschaft teuer. Andere Studios wie Paramount und Sony hätten sich daher entschlossen, bei einigen Filmen auf die Kino-Premiere zu verzichten und die Rechte direkt an Streamingdienste wie Netflix oder Apple TV+ zu verkaufen. Im Falle von "Keine Zeit zu Sterben" wäre das allerdings ein sehr teures Unterfangen. Den Berichten zufolge hätte MGM einen Preis von rund 600 Mio. USD für den neuen 007-Streifen mit Daniel Craig in der Hauptrolle aufgerufen.Im Kampf um die Gunst der Abonnenten wäre ein solcher Mega-Blockbuster natürlich ein Ass im Ärmel des Anbieters, der den Zuschlag komme. Fraglich sei jedoch, ob dies den hohen Preis rechtfertige. Zumindest Netflix sei wegen der teuren Content-Strategie bereits hoch verschuldet.Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link