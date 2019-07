XETRA-Aktienkurs Netflix-Aktie:

286,15 Euro -11,49% (18.07.2019, 17:26)



Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

286,25 Euro -11,43% (18.07.2019, 17:41)



Nasdaq-Aktienkurs Netflix-Aktie:

USD 321,70 -11,24% (18.07.2019, 17:43)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker Symbol Netflix-Aktie Deutschland:

NFC



Nasdaq Ticker-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (18.07.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe.Der Streaminganbieter gerate ins Straucheln. Die ungewohnte Schwäche lasse die erfolgsverwöhnten Aktionäre des US-Medienkonzerns in Scharen fliehen. Am Tag nach Vorlage durchwachsener Zahlen zum zurückliegenden Quartal gehöre die Netflix-Aktie zu den schwächsten Titeln an der Wall Street. Der Erfolgshit "Stranger Things" - eine Gruselserie - werde so auch zum Programm für Aktionäre der Gesellschaft.Im Streaming-Markt werde die Luft bald dünner, denn nicht nur die Entertainment-Riesen aus Hollywood wollten die Jagd auf Netflix eröffnen. Auch Tech-Konzerne aus dem Silicon Valley wie der iPhone-Gigant Apple wollten in dem boomenden Geschäft mitmischen. Hinzu kämen bereits vorhandene Kontrahenten wie Amazon.com und Hulu, die ebenfalls keine Anzeichen von Wettbewerbsmüdigkeit zeigen würden.Die Zahlen würden für Ernüchterung sorgen. Nicht nur sei das Nutzerwachstum weltweit deutlich geringer ausgefallen als angekündigt und erwartet, auch habe Netflix auf dem Heimatmarkt USA netto sogar Nutzer verloren. Ein bisher einmaliger Vorgang, der die Warnlampen hell leuchten lasse. Technisch sei die Netflix-Aktie jetzt angeschlagen, notiere auf dem tiefsten Stand seit Jahresbeginn und habe dabei wichtige Marken unterschritten. Auf dieser Basis sei Netflix derzeit nur eine Halte- und keine zwingende Kaufposition mehr, so Leon Müller, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.07.2019)Hinweis:(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Netflix-Aktie: