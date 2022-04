Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (20.04.2022/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Streaming-Anbieter Netflix habe gestern nachbörslich seine Q1-Zahlen 2022 präsentiert und dabei noch einen durchaus soliden Umsatzanstieg halbwegs im Rahmen der Erwartungen ausweisen können. Beim Gewinn habe das Unternehmen hingegen einen Rückgang im Jahresvergleich vermelden müssen, wenngleich die Erwartungen deutlich hätten übertroffen werden können.Der Umsatz habe im ersten Quartal 2022 USD 7,87 Mrd. betragen, was im Jahresvergleich einen Zuwachs von 9,8% darstelle. Damit habe der Wert marginal unter den Erwartungen in Höhe von USD 7,93 Mrd. gelegen. Beim Gewinn habe Netflix USD 3,53 je Aktie erzielt (-5,9% im Jahresvergleich) und damit aber sehr deutlich über den Erwartungen in Höhe von USD 2,89 je Aktie gelegen.Die vom Markt aber wirklich als entscheidend angesehene Kennzahl sei die der neu dazugekommenen Abonnenten bzw. der Ausblick für diese. Und hier habe auch der große Haken gelegen, denn Netflix habe erstmals seit mehr als zehn Jahren ein Quartal mit Kundenschwund verkraften müssen. Anstelle der bereits schwachen eigenen Prognose in Höhe von 2,5 Mio. neuen Kunden habe der Streamingdienst in den abgelaufenen drei Monaten das erste Mal einen Rückgang von 200.000 Abonnenten vermelden müssen. Damit sei die Nutzerzahl auf insgesamt 221,6 Mio. gesunken.Der pandemiebedingte Boom sei damit endgültig vorbei und auch der zunehmende Wettbewerb erschwere es dem Konzern die Wachstumsraten aufrechtzuerhalten. Für die schwachen Zahlen sei unter anderem aber auch der Rückzug aus Russland verantwortlich, wo sämtliche Kundenkonten wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine deaktiviert worden seien. Dem Unternehmen seien demnach wegen der Maßnahme auf Quartalssicht rund 700.000 Abos weggefallen. Ohne diesen Effekt hätte es einen Anstieg um eine halbe Million Nutzer gegeben, was aber dennoch rund zwei Millionen unter der ursprünglichen eigenen Prognose gelegen wäre.Während die Q1-Zahlen noch gemischt ausgefallen seien, habe der sehr verhaltene Ausblick - vor allem was den Kundenschwund betreffe - für eine massive Enttäuschung unter den Investoren gesorgt. Die Aktie habe nachbörslich rund 25% auf USD 258,9 verloren.Unsere letzte Empfehlung zu Netflix lautete auf "Kauf", so Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 20.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: