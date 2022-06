Börsenplätze Netflix-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

186,70 EUR -1,38% (09.06.2022, 16:43)



NASDAQ-Aktienkurs Netflix-Aktie:

199,55 USD -1,62% (09.06.2022, 16:30)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker-Symbol Netflix-Aktie:

NFC



NASDAQ-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (09.06.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe.Am Mittwoch sei in einem Bericht von Business Insider über die Übernahme von Roku durch Netflix spekuliert worden. Abgesehen vom günstigen Preis sowie dem Erwerb der Werbetechnologie gebe es jedoch auch einige Punkte, die gegen einen Deal sprechen würden.KeyBanc-Analyst Justin Patterson führe beispielsweise gegen einen Deal an, dass Netflix in der Vergangenheit nicht auf große Übernahmen gesetzt und eher Investitionen in Content als wichtigen Wachstumstreiber gesehen habe. Zudem könnte es laut dem Experten zu Konflikten mit anderen Streaming-Anbietern kommen, die auf den Set-Top-Boxen von Roku verfügbar seien.LightShed-Analyst Richard Greenfield gehe sogar noch einen Schritt weiter und nenne einen potenziellen Deal zwischen Netflix und Roku eine absurde Idee. Es sei nicht ersichtlich, weshalb Netflix sich auf eine Hardware-Plattform konzentrieren sollte, wenn der Dienst doch auf tausenden unterschiedlichen Geräten laufe.Roku verfüge über die Werbe-Infrastruktur, die Netflix benötige, erwirtschafte aber rund ein Fünftel seiner Erlöse im Hardware-Geschäft, das nicht zum Streaming-Marktführer passe. Roku und Netflix würden sich nach Ansicht des "Aktionär" daher gut zusammenfügen - ein perfekt passender Deal sehe jedoch anders aus. (Analyse vom 09.06.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Netflix.