Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, sieht aufgrund der weiterhin sehr soliden Wachstumsraten sowie der Bemühungen des Managements das Geschäftsmodell weiter abzurunden für die Aktie zukünftig noch weiteres Potenzial, weshalb er sein Kursziel auf USD 720 erhöht und gleichzeitig seine Kauf-Empfehlung für die Netflix-Aktie bestätigt. Das Kursziel basiere auf einem Multiple-Ansatz, die Zahlen auf Konsensschätzungen sowie eigenen Schätzungen. (Analyse vom 07.10.2021)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Netflix-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

552,60 EUR -0,09% (07.10.2021, 15:57)



NASDAQ-Aktienkurs Netflix-Aktie:

638,68 USD -0,07% (07.10.2021, 15:44)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker-Symbol Netflix-Aktie:

NFC



NASDAQ-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (07.10.2021/ac/a/n)







Wien (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX).Netflix habe für das zweite Quartal 2021 durchaus starke Zahlen vorlegen können, aber beim Gewinn unter den Erwartungen gelegen. Der Umsatz des Unternehmens sei im Jahresvergleich um 19,4% auf USD 7,34 Mrd. angestiegen, womit die Analystenerwartungen genau getroffen worden seien. Ähnlich sei es beim operativen Betriebsergebnis verlaufen, welches um 36,1% auf USD 1,85 Mrd. angestiegen sei (Konsens: USD 1,84 Mrd.). Die operative Marge habe von 22,1% auf 25,2% ausgebaut werden können. Obwohl der Gewinn pro Aktie im Jahresvergleich um massive 86,8% auf USD 2,97 habe zulegen können, seien die Erwartungen mit USD 3,15 noch etwas höher angesiedelt gewesen.Durch neue Maßnahmen versuche Netflix sowohl neue Kunden zu akquirieren, als auch die Kundenbindung bei den bestehenden Abonnenten auszubauen. Mittels kostengünstiger Handy-Abonnements versuche der Konzern neue Kunden in Südostasien und in Teilen Afrikas für sich zu gewinnen. In Kenia stelle man Nutzern diese aktuell sogar gratis zur Verfügung. Dabei handle es sich um ein stark niederschwelliges Angebot, bei dem sich potenzielle Kunden, die bisher noch kein Abo abgeschlossen hätten, nur mittels E-Mail-Adresse anmelden könnten. Neben der Einschränkung der Nutzung ausschließlich auf Android-Geräten würden "nur" ca. 25% des gesamten Contents verfügbar sein. Naturgemäß würden sich hier kaum nennenswerte Gewinne erzielen lassen, allerdings erscheine es den Analysten der Raiffeisen Bank International AG als ein sehr probates Mittel in Ländern und Regionen Fuß zu fassen, in denen Netflix bisher wenig bis kaum vertreten sei.Auch das Merchandising-Geschäft durch netflix.shop laufe seit einigen Monaten. Das Sortiment sei nach wie vor sehr überschaubar, solle aber laut Management sukzessive ausgebaut werden. Größere Gewinne brauche man sich durch netflix.shop aktuell nicht erwarten, allerdings stelle dies ein Angebot für die Fan-Basis dar und solle die Kundenbindung etwas erhöhen. Dasselbe Ziel stecke auch hinter der Expansion von Netflix in das Videospiel-Geschäft. Erst kürzlich habe der Konzern Night School Studio übernommen, welches vor allem für ihr Debüt-Spiel "Oxenfree" bekannt sei. Produktion, Lizenzierungen und Streaming sollten unter anderem realistische Möglichkeiten darstellen, sich in diesem neuen Segment zu behaupten, allerdings möchte man zunächst konkret auf die Entwicklung von Handy-Spielen setzen.Wie auch immer das Modell letztlich aussehen möge, man beteuere, dass diese Spiele auch im eigentlichen Abonnement enthalten sein sollten, also keine zusätzlichen Kosten anfallen würden. Sollte dieser Plan auch in die Tat umgesetzt werden, sei klar, dass dies keinen besonderen Effekt auf den Gewinn des Unternehmens haben werde. Eher solle verhindert werden, dass Kunden von Konkurrenten wie Disney+ oder Hulu abgeworben würden.Niedrig, aber planmäßig deutlich übersteigend, sei die Zahl der Neu-Abonnenten ausgefallen. Netflix habe im zweiten Quartal 1,55 Mio. Neukunden dazugewinnen können und damit klar über den Analystenschätzung (1,15 Mio.) sowie über den eigenen Erwartungen (1 Mio.) gelegen.Neben den üblichen Verdächtigen wie Amazon Prime, Disney+ etc. fänden immer mehr Zusammenschlüsse zu größeren Streamingdiensten (AT&T's ( ISIN US00206R1023 WKN A0HL9Z ) WarnerMedia mit Discovery etc.) statt, was in Zukunft den Wettbewerb deutlich verschärfen dürfte.Netflix habe im zweiten Quartal 2021 ein starkes Ergebnis vorweisen können, wenngleich die Zahlen großteils den hohen Erwartungen lediglich entsprochen hätten und beim Gewinn sogar etwas darunter angesiedelt gewesen seien. Beim Neukundengeschäft müsse an dieser Stelle festgehalten werden, dass sich die Pandemie-bedingten extremen Neukunden-Zuwachsraten auch aufgrund des Basiseffektes des Vorjahres wieder normalisiert hätten, wobei für das abgelaufene zweite Quartal die sehr niedrig angesetzten Erwartungen klar hätten übertroffen werden können.Der Ausblick für die Kundengewinnung für das dritte Quartal falle sequenziell bereits besser aus, wobei das Unternehmen zuletzt ja auch betont habe, dass sich die Produktionsprobleme aufgrund der Pandemie im zweiten Halbjahr zusehends auslösen würden. Positiv zu bewerten seien auch die Bestrebungen, die Kundenbindung (Videospiele und Merchandising) auszubauen sowie in neue Märkte mittels unkonventionellen Maßnahmen (kostengünstige bzw. gratis Handy-Abos) vorzudringen.