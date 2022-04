Börsenplätze Netflix-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

199,62 EUR -0,03% (25.04.2022, 15:33)



NASDAQ-Aktienkurs Netflix-Aktie:

215,52 USD -1,24% (22.04.2022, 22:00)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker-Symbol Netflix-Aktie:

NFC



NASDAQ-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (25.04.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Streaming-Konzerns Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe.Bei der Netflix-Aktie scheine es derzeit für Anleger nur ein Motto zu geben: Nix wie raus. In der Tat würden die Bären bereits die 200-USD-Marke ins Visier nehmen. Angesichts der rückläufigen Abonnenten-Zahlen sei guter Rat für den Streaming-Giganten teuer. Nun wolle der US-Konzern zumindest an einer Stelle nachrüsten.Das US-Unternehmen habe im Rahmen seines Quartalsberichts mitgeteilt, dass derzeit über 100 Mio. Haushalte Accounts gemeinsam nutzen würden - 30 Mio. davon würden sich im wichtigen nordamerikanischen Markt befinden. Netflix wolle diese Nutzer nun zur Kasse bitten und plane für die Erstellung von Sub-Accounts eine zusätzliche Gebühr zu erheben. Diese Funktion werde bereits in Peru, Costa Rica und Chile getestet. Dort müssten Nutzer für zwei neue Sub-Accounts jeweils eine Gebühr von bis zu 2,99 USD pro Monat zahlen. Wer diese Option dazukaufe, werde künftig auch sein Netflix-Profil mit anderen Nutzern teilen können.Netflix habe bisher nicht öffentlich gemacht, wieviel mehr Umsatz es mit dem neuen Feature erzielen möchte, habe allerdings klargemacht, dass schon bald weitere Länder folgen würden. Die Funktion solle innerhalb eines Jahres weltweit ausgerollt werden.Laut einer Studie von Time2Play würden über 80% der Nutzer von geteilten Accounts, kein Netflix-Abo abschließen, falls Netflix diese Option unterbinde. Daher gehe das Unternehmen nun einen anderen Weg und versuche die Nutzer des Haupt-Accounts mit einer kleinen zusätzlichen Gebühr zur Kasse zu bitten. Ob diese Strategie funktioniere, werde sich zeigen. Auf dem Papier bedeute dies für den Hauptnutzer, der sein Account weiterhin teilen möchte, einfach eine weitere Preiserhöhung. Daher könnte sich dieser unter Umständen dazu verleitet fühlen, sein Abo zu kündigen, um zur günstigeren Konkurrenz zu wechseln. Anleger sollten nicht ins fallende Messer greifen und die Netflix-Aktie meiden., so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.04.2022)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Netflix.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link