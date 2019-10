XETRA-Aktienkurs Netflix-Aktie:

Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (21.10.2019/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Netflix: Euphorie nach Zahlen währt nur kurz - ChartanalyseEine der Enttäuschungen im Technologiebereich seit dem Sommer stellen zweifelsohne die Aktien von Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) dar, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Einmal mehr fulminant in das Jahr 2019 gestartet, sei die Euphoriewelle bei dem Titel bereits im Laufe des ersten Quartals abgeebbt. Der Bruch der Unterstützung bei 342,50 USD im Juli habe wiederum ein starkes Verkaufssignal dargestellt, das bis dato Bestand habe. Daran ändere auch der jüngste Kursspike infolge der Präsentation des Quartalsberichts in der Vorwoche nichts. Der Wert habe temporär zweistellig zugelegt, habe aber noch im Wochenverlauf sämtliche Gewinne wieder abgegeben.Ausblick: Der mittelfristige Abwärtstrend in den Aktien von Netflix sei intakt. In den kommenden Wochen seien weitere Jahrestiefs zu befürchten, auch das Dezembertief 2018 könnte fallen.Die Short-Szenarien: Das bearishe Reversal in der Vorwoche nach einer ersten positiven Reaktion infolge der Zahlenbekanntgabe wiege schwer. Der Abverkauf habe den Wert zurück an einen kurzfristigen Aufwärtstrend geführt, der seit September Bestand habe. Gelinge den Käufern dort keine Stabilisierung, dürfte der Titel bis an eine seit Juli 2018 konstruierbare Abwärtstrendlinie und das Zwischentief bei 264,57 USD nachgeben. Dort sollten sich die Bullen spätestens zu Wort melden, ansonsten dürfte der Anstieg seit September komplett rückabgewickelt werden, was ein Ziel bei 252,28 USD bedeuten würde. Ein Bruch dieser Marke würde den Abwärtstrend der letzten Monate bestätigen und weitere Verluste in Richtung des Tiefs aus dem Dezember 2018 bei 321,26 USD nach sich ziehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Netflix-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:247,75 Euro +0,38% (21.10.2019, 08:28)