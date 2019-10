Daher lautet die Empfehlung auch weiterhin: Finger weg, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.10.2019)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Teile dieses Artikels sind zuerst in AKTIONÄR-Ausgabe 40/19 erschienen.



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Netflix.



Börsenplätze Netflix-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Netflix-Aktie:

256,95 Euro -0,39% (14.10.2019, 10:25)



Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

256,65 Euro +0,12% (14.10.2019, 10:43)



Nasdaq-Aktienkurs Netflix-Aktie:

282,93 USD (11.10.2019)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker Symbol Netflix-Aktie Deutschland:

NFC



Nasdaq Ticker-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (14.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Netflix lege am Mittwoch (16. Oktober) die Zwischenbilanz für das dritte Quartal vor. Nach der Enttäuschung in Q2 seien die Erwartungen diesmal besonders hoch - denn angesichts der wachsenden Konkurrenz dürfe sich der Streaming-Marktführer keine Schwäche erlauben.Die US-Großbank Bank of America habe es bereits Anfang Oktober auf den Punkt gebracht: Für Netflix gehe es jetzt um "alles oder nichts". Denn die Q3-Bilanz werde zeigen, ob es das Unternehmen in Zukunft mit der wachsenden Konkurrenz von Disney, Apple und Co aufnehmen könne.Das Abonnenten-Wachstum werde laut Analyst Nat Schindler diesmal ganz besonders unter Beobachtung stehen, nachdem Netflix im zweiten Quartal bitter enttäuscht habe. Mit einem Nettozuwachs von gerade einmal 2,7 Millionen zahlender Abonnenten habe Netflix die eigene Prognose und die Erwartungen der Analysten klar verfehlt. Speziell in den USA sei die Zahl der kostenpflichtigen Abos sogar leicht rückläufig gewesen - das habe es seit 2011 nicht mehr gegeben.Immerhin: Mit zuletzt 151,6 Millionen zahlenden Abonnenten habe Netflix einen Vorsprung, den die neuen Konkurrenzdienste erst einmal einholen müssten. Das erkenne auch Analyst Schindler an und leite daraus einen Puffer ab, den Netflix zum Ausbau des Content-Angebots nutzen könne.Angesichts wachsender Konkurrenz unter den Streaming-Anbietern seien exklusive Inhalte ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal. Doch das habe seinen Preis: Der Kampf um den besten Content treibe auch die Preise in die Höhe - sowohl für die Herstellung von Eigenproduktionen als auch für die Rechte älterer Formate. Für die weltweiten Streamingrechte der US-Kultserie "Seinfeld" solle Netflix mindestens 500 Millionen Dollar bezahlt haben.Um die Spitzenposition zu verteidigen, werde Netflix allein im laufenden Jahr bis zu 15 Milliarden Dollar für Inhalte ausgeben. Im zweiten Quartal habe der Streamingdienst bereits Content-Verbindlichkeiten von insgesamt 18,5 Milliarden Dollar und einen negativen Free Cash Flow von 594 Millionen Dollar ausgewiesen.Und daran werde sich kurzfristig auch nichts ändern, wie CEO Reed Hastings wiederholt klargemacht habe. Für das Gesamtjahr 2019 stelle er einen Free Cash Flow von minus 3,5 Milliarden Dollar in Aussicht. Erste Verbesserungen seien erst ab dem kommenden Jahr zu erwarten.Die riskante Strategie habe in den vergangenen Jahren für einen beachtlichen Nutzerzuwachs gesorgt. Doch spätestens seit den Q2-Zahlen bekomme die Wachstumsstory Kratzer. Dabei nehme der Konkurrenzkampf mit dem Start der günstigeren Konkurrenzprodukte Apple TV Plus (1. November) und Disney Plus (12. November) im Schlussquartal erst so richtig Fahrt auf. Im neuen Jahr würden dann auch noch Peacock von NBC und WarnerMedia von AT&T folgen.Zwar gebe sich Hastings angesichts der wachsenden Konkurrenz gelassen - den Anlegern würden aber bereits die Knie zittern: Die Netflix-Aktie sei seit Juli kräftig unter Druck und habe ihre zwischenzeitlichen Kursgewinne vom Jahresanfang in Höhe von bis zu 46 Prozent zwischenzeitlich vollständig abgegeben.Vor diesem Hintergrund würden auch einige Analysten vorsichtiger: Goldman Sachs und UBS hätten im Vorfeld der Zahlen zwar ihre Kaufempfehlungen für die Netflix-Aktie bestätigt, ihre jeweiligen Kursziele aber auf 360 beziehungsweise 370 Dollar gesenkt.Nat Schindler von Bank of America bleibe indes trotz der Bedenken bullish: Er sehe die Aktie weiterhin erst bei 450 Dollar fair bewertet - und signalisiere damit mehr als 60 Prozent Kurspotenzial.Der Konkurrenzkampf unter den Streaming-Anbietern werde sich in den nächsten Monaten brutal verschärfen. Angesichts der hohen Schulden und der ambitionierten Bewertung mit einem 2019er KGV von 69 könne sich Netflix aber keine Schwäche leisten. "Der Aktionär" habe bereits im Juli (Ausgabe 32/19) den Verkauf der Aktie empfohlen. Seitdem sei es um rund 20 Prozent bergab gegangen.