Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

347,15 EUR -0,87% (24.01.2022, 11:08)



NASDAQ-Aktienkurs Netflix-Aktie:

397,50 USD -21,79% (21.01.2022, 22:00)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker-Symbol Netflix-Aktie:

NFC



NASDAQ-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (24.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe.Die schwächer als erwarteten Abonnentenzahlen, die Netflix vergangene Woche veröffentlicht habe, hätten der Aktie heftig zugesetzt. Gleichzeitig würden Investitionen in neuen Content einen Großteil der Gewinne auffressen. Das Anleger daher im aktuellen Marktumfeld von der Netflix-Aktie Abstand nähmen, sei richtig. Von der Watchlist sollte das Streaming-Papier allerdings nicht gestrichen werden.Denn ja, der Konkurrenzdruck nehme dank Disney+ oder Apple TV+ zu und dürfte ein Grund sein, weshalb auch auf den internationalen Märkten die Zahl der neuen Abonnenten abnehme. So seien beispielsweise im vergangenen Jahr in Europa, dem Nahen Osten und Afrika nur 7,4 Millionen neue Nutzer hinzugewonnen worden - im Jahr zuvor seien es dort 14,9 Millionen gewesen.Gehe man jedoch davon aus, dass der Content nicht nur dafür entscheidend sei, welche Nutzer neu hinzukämen, sondern auch dafür, wie lange sie Abonnenten bleiben würden, habe Netflix vor den neuen Konkurrenten nichts zu befürchten. Die Film- und Serienbibliotheken von Disney ( ISIN US2546871060 WKN 855686 ) und Apple seien schlichtweg zu klein.Die Netflix-Aktie lasse nun Luft ab, nachdem nicht nur auf dem Heimatmarkt, sondern auch international das Abonnentenwachstum nachlasse. Der Markt müsse das Papier nun endgültig neu bewerten und Anleger sollten nicht ins fallende Messer greifen. Bis diese Neubewertung abgeschlossen ist, bleibt die Netflix-Aktie auf der Watchlist, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Netflix-Aktie: