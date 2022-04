Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe.Live-Sportveranstaltungen würden nicht zum "Video-on-Demand"-Geschäft von Netflix passen. Mit Dokumentationen wie "Drive to Survive" rund um die Formel 1 habe der Streaming-Anbieter allerdings erste Erfolge im Sportbereich gefeiert. Und bald könnte zusätzlicher Content rund um die amerikanischen Football-Liga NFL hinzukommen.Denn vergangenen Freitag habe The Athletic berichtet, dass die NFL Teile ihrer Mediensparte verkaufen könnte. Gespräche seien laut Insidern mit unterschiedlichen Medienkonzernen geführt worden - darunter auch mit Netflix."Wenn man an NFL Films denkt, dann hat man eine robuste Bibliothek mit Potenzial für Dokumentationen", habe ein Mannschaftsvertreter gesagt, der bei der Präsentation im Raum gewesen sei. "Sie könnten sich vorstellen, dass "Hard Knocks" und all diese Dinge ähnlich wie die Formel 1 oder die PGA direkt über Netflix angeboten werden."Zusätzlicher Content sei der Schlüssel für steigende Abonnentenzahlen und eine hohe Kundenbindung. In den Bereichen Sport und Dokumentationen habe Netflix dabei noch Potenzial, welches beispielsweise aktuell durch eine Reality-Serie rund um die PGA-Golf-Tour erschlossen werde.Das Abonnentenwachstum sei dabei aktuell der Knackpunkt, der viele Anleger von einer Netflix-Investition abhalte. Kein Wunder, denn im vergangenen Quartal habe der US-Konzern hier gewaltig enttäuscht und jüngst hätten reihenweise skeptische Analysten diesbezüglich gewarnt.Die Experten von Baird und Stifel hätten n sich in den vergangenen Tagen ebenfalls vorsichtig geäußert. Sie hätten auf das Abwanderungsrisiko in Europa hingewiesen - nicht nur wegen dem Verlust von Abonnenten in Russland, sondern auch aufgrund des Drucks auf die Verbraucherausgaben.Über die kurzfristig erwarteten Schwächen bei den Abonnentenzahlen helfe die Aussicht auf potenzielle NFL-Filme natürlich nicht hinweg. Die Fähigkeit stets neuen Content zu produzieren, sei jedoch Grundlage für die langfristige Wachstumsfantasie bei Netflix. Spannend sei hier, dass es dem Streaming-Dienst gelinge, die Kosten pro Abonnent stabil zu halten, obwohl die Investitionen in neue Inhalte deutlich gestiegen seien."Der Aktionär" erwarte, dass die Wachstumsstory von Netflix noch nicht zu Ende erzählt worden sei. Die günstige Bewertung der Aktie mache es leicht, auf dieses Szenario zu setzen. (Analyse vom 12.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link