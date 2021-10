Börsenplätze Netflix-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

540,90 EUR -0,20% (13.10.2021, 20:04)



NASDAQ-Aktienkurs Netflix-Aktie:

626,96 USD +0,32% (13.10.2021 19:55)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker-Symbol Netflix-Aktie:

NFC



NASDAQ-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (13.10.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe.Die erfolgreiche neue Netflix-Serie "Squid Game" sei derzeit in aller Munde. Weltweit führe die Produktion aus Südkorea die Top-Listen an und sei nun die erfolgreichste Neuveröffentlichung aller Zeiten. Das spiele natürlich auch dem Streaming-Dienst in die Karten, die Aktie setze die Rekordjagd fort.111 Millionen Zuschauer hätten "Squid Game" seit dem Start am 17. September bereits gesehen, habe Netflix am Dienstag mitgeteilt. Der bisherige Rekord von "Bridgerton" sei damit locker übertroffen worden. Den historischen Romantik-Hit hätten in den ersten 28 Tagen 82 Millionen Haushalte angesehen. Netflix zähle bei den Zahlen allerdings nicht, wer die jeweilige Serie komplett gesehen habe, sondern alle Accounts, die mindestens zwei Minuten eingeschalten hätten.In der Heimat Südkorea habe ein lokaler Breitbandanbieter Netflix sogar verklagt, weil "Squid Game" einen sprunghaften Anstieg des Datenverkehrs ausgelöst habe. Doch auch in vielen anderen Ländern sei die Serie, in der hochverschuldete Menschen im Rahmen eines auf Kinderspielen basierenden Wettbewerbs ihr Leben für ein hohes Preisgeld riskieren würden, ein Mega-Erfolg.Netflix setze mit "Squid Game" zudem weiter auf internationales Wachstum. Bereits zuletzt hätten ausländische Produktionen wie "Haus des Geldes" oder "Der Schacht" große Erfolge gefeiert."Der Aktionär" meint: Netflix-Anleger lassen die Gewinne nach dem Höhenflug zuletzt laufen und warten die Zahlen ab, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link