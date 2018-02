Kursziel

Netflix-Aktie

(USD) Rating

Netflix-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 319 Overweight Piper Jaffray Michael Olson 21.02.2018 270 Hold SunTrust Matthew Thornton 15.02.2018 285 Buy Loop Capital David Miller 25.01.2018 330 Buy BTIG Research - 24.01.2018 110 Underperform Wedbush Securities Michael Pachter 24.01.2018 302 Outperform Sanford C. Bernstein & Co Todd Juenger 24.01.2018 257 Neutral Buckingham Research Matthew Harrigan 24.01.2018 300 Outperform RBC Capital Market Mark Mahaney 23.01.2018 290 Buy UBS Eric Sheridan 23.01.2018 315 Buy Goldman Sachs Heath Terry 23.01.2018 275 Overweight Morgan Stanley Benjamin Swinburne 23.01.2018 285 Overweight Barclays Kannan Venkateshwar 23.01.2018 300 Buy Monness, Crespi, Hardt & Co - 23.01.2018 266 Neutral Credit Suisse Stephen Ju 23.01.2018 275 Outperform Macquarie - 23.01.2018 280 Buy Canaccord Adams - 23.01.2018 110 Underperform Wedbush Morgan Securities - 23.01.2018 285 Outperform Oppenheimer Jason Helfstein 23.01.2018 283 Buy Stifel Nicolaus - 23.01.2018 285 Overweight JPMorgan Douglas Anmuth 23.01.2018 300 Buy Pivotal Research - 23.01.2018 236 Hold Jefferies John Janedis 23.01.2018 303 Overweight Atlantic Equities - 23.01.2018 285 Outperform Wells Fargo - 23.01.2018 240 Neutral Robert W. Baird - 23.01.2018 243 Buy B. Riley FBR, Inc - 23.01.2018 90 Sell Morningstar - 22.01.2018

XETRA-Aktienkurs Netflix-Aktie:

239,00 Euro +5,20% (26.02.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

238,85 Euro (26.02.2018)



Nasdaq-Aktienkurs Netflix-Aktie:

USD 294,16 +2,88% (26.02.2018)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker Symbol Netflix-Aktie Deutschland:

NFC



Nasdaq Ticker-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (27.02.2018/ac/a/n)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 330 oder 90 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Netflix-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Netflix Inc. hat am 22.01.2018 die Zahlen für das vierte Quartal 2017 veröffentlicht. Unter dem Strich kletterte der Gewinn im vierten Quartal verglichen mit dem Vorjahreszeitraum von 129,6 Mio. auf 185,5 Mio. Dollar (151,3 Mio. Euro). Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 verdiente Netflix 559 Mio. Dollar und damit fast dreimal so viel wie im Vorjahr.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Netflix-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst vom Investmenthaus BTIG, Richard Greenfield, in einer Aktienanalyse vom 24.01.2018 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat den Titel unverändert mit dem Rating "buy" eingestuft und das Kursziel von 225,00 auf 330,00 USD heraufgesetzt. Netflix Inc. glänze derzeit mit einem über den Erwartungen liegenden Kundenwachstum, so Greenfield. Es habe zehn Jahre gedauert bis Netflix 100 Mio. Abonnenten gewonnen habe. Er schätze, dass es jetzt nur 2,5 Jahre dauern werde um weitere 100 Mio. Subskriptionen unter Dach und Fach zu bringen. Netflix habe es geschafft einen erfolgreichen Kreislauf aus mehr Kunden und höheren Preisen zu etablieren, wodurch Investitionen in mehr Inhalte ermöglicht würden was wiederum weitere Interessenten anlocke, so Greenfield.Die niedrigste Kursprognose für die Netflix-Aktie kommt von Morningstar und liegt bei 90,00 USD. Die amerikanische Investmentbank hat am 22.01.2018 das Votum für das Wertpapier bei "sell" belassen und das Kursziel von 80,00 auf 90,00 USD angehoben.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Netflix-Aktie?Börsenplätze Netflix-Aktie: