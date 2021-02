Kursziel

Netflix-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 650,00 Buy DZ BANK Manuel Mühl 21.01.2021 340,00 Underperform Wedbush Securities Michael Pachter 21.01.2021 700,00 Overweight Morgan Stanley Benjamin Swinburne 20.01.2021 650,00 Buy Monness, Crespi, Hardt & Co Brian White 20.01.2021 670,00 Buy Canaccord Genuity Maria Ripps 20.01.2021 600,00 Buy Deutsche Bank Bryan Kraft 20.01.2021 675,00 Outperform Cowen and Company John Blackledge 20.01.2021 650,00 Overweight KeyBanc Capital Markets Justin Patterson 20.01.2021 630,00 Buy Truist Matthew Thornton 20.01.2021 750,00 Buy Pivotal Research Jeffrey Wlodarczak 20.01.2021 652,00 Overweight Piper Sandler Yung Kim 20.01.2021 700,00 Overweight Wells Fargo Advisors Steven Cahall 20.01.2021 650,00 Overweight Barclays Kannan Venkateshwar 20.01.2021 586,00 Neutral Credit Suisse - 20.01.2021 650,00 Buy UBS Eric Sheridan 20.01.2021 685,00 Overweight J.P. Morgan Securities Douglas Anmuth 20.01.2021 650,00 Buy Jefferies Alex Giaimo 20.01.2021

Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

445,00 EUR +1,48% (01.02.2021, 08:30)



Xetra-Aktienkurs Netflix-Aktie:

440,30 EUR -1,50% (29.01.2021)



NASDAQ-Aktienkurs Netflix-Aktie:

532,39 USD-1,15% (29.01.2021)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker-Symbol Netflix-Aktie Deutschland:

NFC



Nasdaq-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (01.02.2021/ac/a/n)







Los Gatos (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 750,00 oder 340,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Netflix-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Netflix Inc. hat am 19.01.2021 die Zahlen für das vierte Quartal 2020 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 19. Januar zu entnehmen ist, sei der Online-Videodienst zum Jahresende dank Serienhits wie "Bridgerton" und "The Crown" trotz eines verschärften Konkurrenzkampfs überraschend stark gewachsen. In den drei Monaten bis Ende Dezember sei die Anzahl der zahlenden Abonnenten um 8,5 Mio. auf knapp 204 Mio. gestiegen. Damit sei erstmals die Marke von 200 Millionen Nutzern geknackt worden. Die Zahlen hätten die eigene Prognose und die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen.Die Erlöse hätten um mehr als 20% auf 6,6 Mrd. Dollar zugelegt. Der Gewinn sei indes mit 542 Mio. Dollar (447 Mio. Euro) etwas geringer ausgefallen als vor einem Jahr. Netflix stemme sich mit hohen Investitionen gegen finanzstarke Wettbewerber, die dem Streaming-Marktführer mit neueren Video-Services Kunden würden abjagen wollen. Disney+ etwa habe zuletzt starkes Wachstum verbucht, aber auch andere Dienste wie HBO Max oder Peacock würden Netflix neben den etablierteren Rivalen wie Amazon Prime oder Hulu unter Druck setzen. Zugute komme den Anbietern der Streaming-Boom durch die Corona-Pandemie.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Netflix-Aktie anbetrifft, hat Jeffrey Wlodarczak, Analyst von Pivotal Research, den Titel in einer Aktienanalyse vom 20.01.2021 weiterhin auf "buy" belassen. Das Kursziel wurde von 660,00 auf 670,00 USD erhöht. Das Unternehmen habe ein besseres als erwartet Abonnenten- und Finanzergebnis für das vierte Quartal, eine konservative Prognose für das erste Quartal und eine bessere als erwartete Finanzprognose für das erste Quartal gemeldet, so Wlodarczak. Darüber hinaus habe das Management offiziell bestätigt, dass man kein externes Kapital mehr benötige, um das Geschäft zu finanzieren, und habe ihre Prognose für den Free Cashflow für 2021 von minus 1 Mrd. USD auf flach erhöht. Der Analyst gehe davon aus, dass Netflix weiterhin Preismacht demonstrieren werde.Die niedrigste Kursprognose für die Netflix-Aktie kommt von Wedbush Securities. Analyst Michael Pachter hat das "underperform"-Rating in einer Aktienanalyse vom 20.01.2021 bekräftigt. Das Kursziel wurde von 235,00 USD auf 340,00 USD angehoben. Der Analyst habe festgestellt, dass Netflix die Erwartungen für das Abonnentenwachstum weiterhin übertreffe und sich während der Pandemie sehr gut entwickelt habe.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Netflix-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze Netflix-Aktie: