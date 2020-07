Kursziel

Netflix-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 600,00 Buy Loop Capital Alan Gould 29.07.2020 600,00 Outperform Robert W. Baird William Power 17.07.2020 550,00 Outperform Cowen and Company John Blackledge 17.07.2020 600,00 Buy Monness, Crespi, Hardt & Co Brian White 17.07.2020 525,00 Buy Deutsche Bank Bryan Kraft 17.07.2020 600,00 Overweight Morgan Stanley Benjamin Swinburne 17.07.2020 625,00 Overweight J.P. Morgan Securities Douglas Anmuth 17.07.2020 450,00 Neutral Citigroup Jason Bazinet 17.07.2020 470,00 Equal-weight Wells Fargo Advisors Steven Cahall 17.07.2020 530,00 Buy Guggenheim Securities Michael Morris 17.07.2020 530,00 Buy SunTrust Robinson Humphrey Matthew Thornton 17.07.2020 220,00 Underperform Wedbush Securities Michael Pachter 17.07.2020 610,00 Outperform RBC Capital Markets Mark Mahaney 17.07.2020 515,00 Outperform Oppenheimer Jason Helfstein 17.07.2020 600,00 Buy Pivotal Research Jeffrey Wlodarczak 17.07.2020 534,00 Overweight Piper Sandler Yung Kim 17.07.2020 375,00 Verkaufen DZ BANK Manuel Mühl 17.07.2020 525,00 Neutral Credit Suisse Douglas Mitchelson 17.07.2020 500,00 Neutral UBS Eric Sheridan 17.07.2020 550,00 Buy Jefferies Alex Giaimo 16.07.2020 600,00 Conviction Buy Goldman Sachs Heath Terry 16.07.2020

Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (31.07.2020/ac/a/n)







Los Gatos (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 625,00 oder 220,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Netflix-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Netflix Inc. hat am 16.07.2020 die Zahlen für das zweite Quartal 2020 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 17. Juli zu entnehmen ist, habe der Online-Videodienst weiter davon profitiert, dass viele Menschen in der Corona-Krise zuhause bleiben und fernsehen würden. Allerdings habe der pandemiebedingte Kundenansturm inzwischen schon wieder deutlich nachgelassen. Nach dem Abo-Boom zu Jahresbeginn seien im zweiten Quartal unterm Strich 10,1 Millionen Bezahlabonnements dazu gekommen. Im vorherigen Vierteljahr seien es noch 15,8 Millionen gewesen. Ende Juni habe Netflix es weltweit insgesamt auf knapp 193 Millionen Bezahlabos gebracht.Das Unternehmen rechne damit, dass der Andrang weiter abnehme. "Wir erwarten in der zweiten Jahreshälfte weniger Wachstum als im Vorjahr", habe Netflix-Chef Reed Hastings im Brief an die Aktionäre erklärt. Das sei am Markt nicht gut angekommen, obwohl Netflix seine eigene Quartalsprognose und die vieler Analysten übertroffen habe.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Netflix-Aktie anbetrifft, hat Doug Anmuth, Analyst von J.P. Morgan Securities, den Titel in einer Aktienanalyse vom 17.07.2020 weiterhin auf "overweight" belassen. Das Kursziel wurde von 535,00 auf 625,00 USD erhöht. Der Analyst habe den Kauf der Aktien nach dem Ausverkauf empfohlen. Während die Q3-Prognose des Unternehmens für 2,5 Mio. Nettozugänge unter den Erwartungen gelegen habe, würde sie immer noch Netflix' größtes kombiniertes Q2 und Q3 aller Zeiten darstellen. Und nachdem die globalen Nettozugänge im Juni durch die Entfernung von Inaktiven gesunken seien, sei Netflix im Juli zu seinem Wachstum zurückgekehrt. Anmuth glaube, dass der Q3-Inhalt "solide erscheint".Die niedrigste Kursprognose für die Netflix-Aktie kommt von Wedbush Securities. Analyst Michael Pachter hat das "underperform"-Rating in einer Aktienanalyse vom 17.07.2020 bekräftigt. Das Kursziel laute nach wie vor 220,00 USD. Der Analyst gehe davon aus, dass die Ausgaben für Inhalte über viele Jahre hinweg einen erheblichen Cash-Burn auslösen würden, und habe geschrieben, dass die Migration von Inhalten zu konkurrierenden Diensten und Preiserhöhungen das Abonnentenwachstum verlangsamen könnten.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Netflix-Aktie auf einen Blick: